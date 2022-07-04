Ülkenin güneyindeki Zikar kentinde yer alan Kalet el-Sukker kasabasındaki su artıma tesisinde meydana gelen klor gazı sızıntısı nedeniyle 310 kişi nefes darlığı şikayetiyle hastanelere başvurdu.
Polis, sızıntının nedeninin klor gazı borusunda oluşan çatlaklar olduğunu belirterek, söz konusu arızayı gidermek için sivil savunma ekiplerinin müdahale ettiğini aktardı.
Irak'ın kuzeyinde PKK'ya darbe! 2 terörist etkisiz hale getirildi Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist Mehmetçik tarafından etkisiz hâle getirildi.