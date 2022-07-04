Türkiye Gazetesi

BURAK VARLIK | MEKKE

Hicri 1443 yılının hac hazırlıkları hız kazandı. Zilhicce ayının 4. günü olan 3 Temmuz akşamında hac için Mekke’yi Mükerreme’ye girişler tamamlandı. Türkiye’den son hac kafilesi de önceki gün İstanbul Havalimanı’ndan hareket eden uçak ile kutsal topraklara ulaştı. Müslüman olmayan kimselerin şehre alınmadığı Harem bölgesine Suudi Arabistan Devleti’nin bu yıl uygulamaya geçirdiği elektronik hac vizesi olanlar alındı. Peygamberimiz Hazreti Muhammed’in (sallahü aleyhi vesellem) söylediği şekli ile ‘Hac Arafat’tır’ sözü mucibince şimdi bütün dikkatler, 8 Temmuz (9 Zilhicce) günü Arafat Ovası’ndaki büyük buluşmaya verildi. Tavaf edip namaz kılarak ve Beytullah’ı seyrederek ibadetlerini hızlandıran hacı adayları, arefeden bir gün önceki terviye günü yapılacak kutlu yolculuk için heyecanlanmaya başladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Dinî Yayınlar Genel Müdürü Doç Dr. Fatih Kurt, Arafat’ın âdeta mahşeri andırdığını belirterek “Cuma günü bu ovada yüz binler tövbe istiğfar ederek, bundan sonraki hayatlarına farklı anlamlar yükleyecekler” dedi. Bu arada, bir yıl boyunca Mekke’de özel olarak dokunan Kâbe’nin ipek örtüsü, cuma günü değiştirilmeden önce son defa özel bir sistemle silinerek parlatıldı. Arafat, Müzdelife ve Mina’nın önemli Hac bölgelerini kapsayan 119 kilometrekarelik Meş’ar-i Haram alanında da hazırlıklar tamamlandı.

Hacı adayları Kâbe'ye kavuştu Türk hacı adayları, Suudi Arabistan yönetiminin 2 yıl sonra pandemi kısıtlamalarını kaldırmasıyla kutsal topraklara kavuştu. İhramlarını giyen hacı adayları, Kâbe’yi ziyarete başladı.