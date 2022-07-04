Türkiye Gazetesi

Son dönemde attığı adımlarla Ankara-Atina ilişkilerini gerginleştiren Yunan hükümeti, Ege'de provokasyonlarına devam ediyor ve Türkiye'nin bölgedeki üstünlüğünü kırmak için elinden geleni yapıyor. Ülke basınına yansıyan haberlere göre, yerli ve milli İHA ve SİHA'larımızdan korkan Yunanistan, önlemlerine bir yenisini daha ekleyerek Ege'deki adaları anti-drone sistemleri ile donattı.

BAYRAKTAR TB2 KORKUSU

Kathimerini gazetesinin haberine göre; Bayraktar TB-2 ve ANKA-S SİHA'larına karşı önlem almak isteyen Yunan hükümeti, silahsız statüdeki adalara İsrail yapımı drone-savar sistemleri yerleştirmeye başladı.

Gazete, savunma sistemlerinin yerleştirilmesindeki amacın bölge semalarında uçan insansız hava araçlarını engellemek ve görevlerini yapamaz hale getirmek olduğunu yazdı. İddialara göre, büyük bir gizlilik halinde yürütülen programın basına sızması ise Yunan hükümetinde rahatsızlığa neden oldu.

Öte yandan Yunanistan'ın ABD'den 400 milyon euroya mal olacak 3 Amerikan yapımı MQ-9 Reaper insansız hava aracı almak için teklif sunulması bekleniyor.

40 UÇAĞIN ALINMASI GÜNDEMDE

Yunan basınında yer alan haberlerde, daha önce Başbakan Miçotakis'in 20 adedi kesin, 20 adedi ise şartlı olmak üzere toplam 40 adet F-35 savaş uçağının satın alınmasına ilişkin talep mektubunu imzalayarak ABD makamlarına gönderdiği ifade edilmişti. Önümüzdeki günlerde ise Yunanistan Savunma Bakanlığı yetkililerinin ABD'ye ziyaret gerçekleştirerek satın alma sürecini hızlandırmasının beklendiği öğrenilmişti.

Yunanistan'ın ABD'ye F-35 uçağı satın alma talebine ilişkin haberle hakkında hükümet kaynakları ise, "Savunma Bakanlığının meselesi ve uzun süredir devam eden bir süreç. Bu, uzun bir sürecin ilk adımı olan talep mektubunun imzalanması ve gönderilmesidir" dedi.

Yunan medyasında savaş çığırtkanlığı: “Yunanlılar psikolojik olarak Türkiye’yle savaşa hazır olmalı” Yunanistan hükümetinin tahriklerinden dolayı Türkiye-Yunanistan ilişkileri son günlerde iyice gerilmişken Yunan basınında skandal bir yazı yayımlandı. New York’ta yaşayan Yunan siyaset bilimci Dimitris Eleas imzasıyla Greekcitytimes.com sitesinde yayımlanan makalede, Yunanlıların psikolojik olarak Türkiye’yle savaşa hazır olmaları, ilk darbeyi de Yunanistan’ın indirmesi gerektiği ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a gözdağı: Her türlü zafere hazırız Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da Milli Savunma Üniversitesi Harp Enstitüleri 8’inci Dönem Müşterek Komuta Kurmay Eğitimi, 4’üncü Dönem Komuta ve Kurmay Eğitimi, 10’uncu Dönem Karargâh Subaylığı Eğitimi Mezuniyet Töreni’ne katılıyor. Erdoğan, ''Kahramanlarımız ordumuz personel eksiğine rağmen yürüttüğü operasyonlarla ayakta durduğunu kanıtladı. Son 6 yılda harekat alanlarındaki başarısıyla TSK dünyanın sayılı ordularının başında gelmektedir'' açıklamasında bulundu.