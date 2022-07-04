Türkiye Gazetesi

İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO zirvesine Türkiye'nin başarısı damga vurdu. Türkiye'nin Madrid'deki NATO Zirvesi'nde elde ettiği kazanımlar, Yunan basınında da geniş yer aldı.

Yunan hükümetinin Türkiye'ye karşı etkisiz kaldığı eleştirisi yapılırken, özellikle Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin zirvede önce çıktığına ve Yunanistan'ın aksine istediğini aldığına vurgu yapıldı.

'ULUSLARASI MÜZAKERE SANATINI GÖSTERDİ'

AA'nın haberine göre; Ta Nea gazetesi, dış politikada Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a dair bir makale yayınladı. "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Müzakere Sanatı" isimli makalede, Erdoğan'ın zirvedeki rolüne vurgu yapıldı.

Yazıda, "Türk Cumhurbaşkanı, uluslararası arenada hala müzakere sanatına sahip olduğunu, Madrid Zirvesi'nde gösterdi." ifadesine yer verildi.

'ERDOĞAN'IN NASIL BİR POLİTİKACI OLDUĞUNU UNUTUYORUZ'

Makalede, "Erdoğan'ın uluslararası alanda özel deneyime ve hedeflerine ulaşabilecek yeterlilikte bir politikacı olduğunu bazen unutuyoruz." yorumu yapıldı.

Yunan basını, Türkiye'ye karşı etkisiz kaldığı eleştirisi yapılırken, özellikle Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin zirvede önce çıktığına ve Yunanistan'ın aksine istediğini aldığına vurgu yapıldı.

MİÇOTAKİS HÜKÜMETİ ELEŞTİRİLDİ

Uzun vadeli bakıldığında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kârlı çıkacağı belirtilen yazıda, Yunanistan ile Türkiye arasındaki gerilimin yükselmesinde payı olan Miçotakis hükümeti ise üstü kapalı eleştirildi.

Miçotakis'ten NATO zirvesi sonrası Türkiye ve F-16 açıklaması NATO toplantısı’nın ardından açıklamalarda bulunan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, "Türkiye’nin terör örgütleri ve Avrupa’daki uzantıları konusunda hukuki haklı gerekçeleri var” dedi. Miçotakis ayrıca Türkiye'nin ABD'den F-16 talebiyle ilgili de açıklamada bulundu.

NATO Zirvesi sonrası ABD Başkanı Biden'dan açıklamalar: Türkiye'ye F-16 satmalıyız 28 Haziran'da başlayan NATO Zirvesi sona erdi. ABD Başkanı Joe Biden zirve sona ererken yaptığı konuşmada 'Savunmamızı hep birlikte güçlendiriyoruz' dedi.

PKK yandaşlarından İsveç'e tepki: Bizi NATO için Türkiye'ye sattınız İsveç ve Finlandiya’nın Türkiye’nin baskısı sonucu terör örgütlerine geçit vermeyeceğini kabul etmesi, hainleri ve yandaşlarını çıldırttı.