Türkiye Gazetesi

Norveç Petrol ve Gaz Birliği’nin yaptığı açıklamaya göre, ülkedeki enerji çalışanlarının büyük kısmını temsil eden sendikalar ücret konusunda anlaşmaya varılamadığı için greve gidecek. Yarın üç açık deniz sahasında grev başlayacak ve çözüm bulunamaması durumunda 6 Temmuz'da üç sahada daha çalışmalara ara verilecek.

Söz konusu sahalarda grevin başlamasıyla ülkenin doğal gaz üretimi günde 292 bin varil petrol eşdeğeri azalacak. Yani doğal gaz ihracatının yüzde 13 düşmesi öngörülüyor. Öte yandan, petrol üretiminde de günlük 130 bin varil kayıp olacağı hesaplanıyor.

NORVEÇ'TE DOĞAL GAZ GREVİ

Amerikan medya ağı Bloomberg’in haberine göre, Avrupa'da doğal gaz fiyatları halihazırda Rusya’nın arz kesintilerine ek olarak Norveç'teki grev nedeniyle daha da pahalılaşacak. Bu olay, Rusya’nın doğal gaz ihracatını azaltması ve ABD’deki önemli bir ihracat tesisindeki uzun süreli kesinti göz önüne alındığında Avrupa’nın kış aylarında yeterli gaz depolayamayacağına dair endişeleri artırıyor.

Bu arada Rusya, en büyük Nord Stream boru hattından yapılan sevkiyatları yüzde 60 oranında azalttı ve bağlantının bakım nedeniyle önümüzdeki hafta tamamen kapatılması planlanıyor.

Türkiye’den dev bir adım daha! 100 milyar dolarlık rezervde sona gelindi: Petrol ve doğal gaz sorununu çözecek Türkiye’nin petrol ve doğalgaz çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Özellikle Eskişehir’de bulunan nadir toprak elementi rezervinde heyecanlı bekleyiş başladı. İlk tesis için gün sayılıyor. Yıllık 500-570 bin ton arasında cevher işlenme hedefi tutturulursa 100 milyar dolar üzerinde getirisi olacak. Böylece Türkiye nükleer enerji, petrol, doğal gaz ve uzay alanın dev adımlar atmış olacak.

AB, İsrail ve Mısır ile üçlü doğal gaz anlaşması imzaladı Mısır’ın başkenti Kahire’de, Rusya’ya olan enerji bağımlılığını azaltmak amacıyla Avrupa Birliği (AB), İsrail ve Mısır üçlü doğal gaz anlaşması imzaladı.