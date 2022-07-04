Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Çin'e devlet sırlarını içeren verileri sağladığı gerekçesiyle bilim adamı Dmitry Kolker’i kanser tedavisi gördüğü hastanede gözaltına almıştı. 54 yaşındaki fizikçi Dmity Kolker hayatını kaybetti.
HASTANEDE GÖZALTINA ALINMIŞTI
Çin’e devlet sırlarını verdiği gerekçesiyle gözaltına alınan Rus bilim adamı hayatını kaybetti. Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından, Novosibirsk Devlet Üniversitesi Kuantum Optik Teknolojileri Laboratuvarı Başkanı Fizik ve Matematik Bilimleri Doktoru Dmitry Kolker, 4’üncü evre kanser tedavisi gördüğü Novosibirsk'teki hastanede gözaltına alınmıştı.
54 yaşındaki fizikçi Dmitry Kolker'in avukatı Alexander Fedulov bugün yetkililerle iletişime geçmeye çalıştığını ancak geri çevrildiğini söyleyerek, Kolker'in hayatını kaybettiğini söyledi. Fedulov, Pazartesi günü Kolker'in gözaltı koşulları hakkında yasal şikayette bulunacağını da söyledi.
İngiltere Başbakanı Johnson’dan Rus bilim insanlarına davet
G7 Zirvesi’ne katılan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ukraynalı bilim insanlarının yanı sıra Rus bilim insanlarına da bir çağrıda bulundu. Johnson, savaş halindeki iki ülkenin araştırmacılarını bilimsel çalışmalarını sürdürmek üzere İngiltere’ye davet etti.
Savaşın ortasında kaybolmuşlardı: ABD'nin kayıp askerleri için Rusya'dan ilk resmi açıklama geldi Rusya-Ukrayna savaşında kaybolan 2 ABD askerinin durumu belli oldu. Rus medyasında askerlerin görüntüleri yayımlandı. Henüz ABD tarafından bir açıklama gelmezken Kremlin sözcüsü Peskov, 2 kişinin de paralı askerler olduğunu ve eylemlerinin sorumluluğunu üstlenmeleri gerektiğini söyledi. Aynı zamanda Peskov, iki askerin savaş esiri statüsünde değerlendirilmeyeceğini belirterek hukuki yolların önünü tamamen kapattı.