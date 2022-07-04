Türkiye Gazetesi

İngiliz bakan Liz Truss bugün İsviçre'nin Lugano kentinde düzenlenecek olan önemli bir etkinliğe katılacak. Ukrayna'nın üst düzey siyasi liderlerinin birçoğunun şahsen veya sanal olarak katılacağı konferansta Ukrayna’nın yeniden yapılanması tartışılacak. Konferansın hedeflerinden biri, tarım, yenilenebilir enerji ve teknoloji sektörlerinde Avrupa ile uyumlu bir Ukrayna ekonomisinin taslağını çizmek.

Konferans öncesi yapılan değerlendirmelere göre, Rus işgali sırasında Ukrayna'da 120 binden fazla ev yıkıldı. Ukrayna’yı ekonomik olarak eski haline getirmek ve Avrupa'ya dönük bir ekonomiye dönüştürmek için milyarlarca dolara ihtiyaç duyuluyor.

KANADA AYNI PLANI DEVREYE SOKUYOR

Geçtiğimiz hafta Liz Truss, milletvekillerine yaptığı açıklamada, İngiltere'deki askıya alınan Rus varlıklarına el koyarak Ukrayna’ya yardım amaçlı kullanabileceklerini söyledi. İngiliz bakan, “Bu konsepti destekliyorum, inceliyoruz. Kanadalılar aslında yasayı yeni geçirdiler Bu, İçişleri Bakanlığı ve Hazine ile ortaklaşa üzerinde çalıştığımız bir konu. Sadece bunun ayrıntılarını doğru seçmemiz gerekiyor.” dedi.

İngiliz bakan ayrıca böyle bir adımın büyük ihtimalle yeni bir mevzuatla hayata geçirileceğini ancak zorunlu olmadığını belirtti.

Peki, bu mal varlıkları ya da paralar nasıl dağıtılacak? The Guardian’ın haberine göre, tazminat şeklinde kişilere veya Ukrayna devletine verilebilir. Şu anda İngiltere, Ekonomik Suç Yasası uyarınca Rus varlıklarını 56 gün süreyle askıya alabilir ve askıya alma süresini 56 gün daha uzatabilir. Bu süre içinde varlığın sahibi hiçbir şekilde bu paralardan yararlanamaz.

Yaklaşık 6,4 milyon Ukraynalının ülkeyi terk ettiği tahmin edilirken, 6 ila 7 milyon kişi ise evlerini terk ederek Ukrayna'nın batı bölgelerine yerleşti. Savaş yıl sonuna kadar sürerse maliyetinin 1 trilyon doları bulacağı tahmin ediliyor.

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