Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı işgal girişimi dördüncü ayı geçti. Ukrayna lideri Zelenskiy savaşın başından beri birçok kez yardım çağrısı yaptı. Zelenskiy'nin yardım çağrıları bir bir karşılık buluyor. BBC'nin haberine göre, Albanese sürpriz Kiev ziyaretinde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya geldi.

Kiev'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda basın açıklaması yapan Albanese, "ne kadar sürerse sürsün" ülkesinin Ukrayna'yı destekleyeceğini belirterek, daha fazla askeri yardım yapma sözünü verdi.

Albanese, 16 Rus bakan ve oligark için seyahat yasağı uygulandığını ve Rusya'dan altın ithalatına son verildiğini duyurdu. Avustralya'nın sağladığı askeri yardım paketinin 100 milyon Avustralya doları değerinde olduğu, insansız hava araçları ve 34 zırhlı aracı kapsadığı bilgisi paylaşıldı.

Bugüne kadar Avustralya'nın Ukrayna'ya yaptığı yardımların toplam değerinin yaklaşık 390 milyon değerinde olduğu belirtildi. Albanese, daha önce Kiev yakınlarındaki Rusya'nın başlattığı savaşın derin izlerini taşımasıyla dikkati çeken Buça ve Irpin şehirlerini ziyaret etmiş, durumu "savaş suçu" olarak değerlendirmişti.

Öte yandan Albanese, 29 Haziran'da gazetecilere yaptığı açıklamada, yardım etmek ve sahadaki varlığını sağlayabilmek adına ülkesinin Ukrayna'da yer alması gerektiğini vurgulamış, ülkesinin Kiev'deki Büyükelçiliğini yeniden faaliyete geçirmeyi düşündüğünü ifade etmişti.

İngiliz bakan tartışmayı başlattı: Rusların mal varlıkları Ukrayna'ya gidebilir İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, Kanada’nın yaptığı gibi ülkedeki Rusların mal varlıklarına el koyarak bunları Ukrayna’ya ve Ukraynalılara vermek istediklerini söyledi.

Rusya açıkladı: Ukrayna'nın doğudaki son kalesi ele geçirildi Rusya Savunma Bakanlığı, son 24 saatte Belogorovka, Novodruzhesk, Maloryazantsevo ve Belaya Gora'nın Rus güçler tarafından kurtarıldığını ve Ukrayna’nın doğudaki son kalesi olarak adlandırılan Lysychansk’ın tamamen kontrol altına alındığını açıkladı.