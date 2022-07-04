Türkiye Gazetesi

Özbekistan’da OHAL uygulaması sonrasında da protesto gösterileri devam ediyor. Özbekistan'da yapılması öngörülen anayasal değişikliklerin üzerine Karakalpakistan Cumhuriyeti'nde düzenlenen protestolar sırasında can kaybı sayısının 18'e yükseldiği açıklandı.

Özbekistan'da yapılması öngörülen anayasal değişikliklerin üzerine Karakalpakistan Cumhuriyeti'nde düzenlenen protestoların ardından bölgede olağanüstü hal ilan edilmişti.

Özbekistan’da 26 Haziran’da kamu tartışmalarına sunulan anayasal değişikliklerine ilişkin yasa tasarısı Karakalpakistan’da protestolara neden olmuş, yüzlerce kişi Karakalpakistan’ın başkenti Nukus’ta bir araya gelerek yasa tasarısına tepki göstermişti.

CAN KAYBI SAYISI 18'E YÜKSELDİ

Özbek yetkililer, bölgede devam eden protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısının 18'e yükseldiğini ve 243 kişinin de yaralandığını bildirdi. Polis ise protestolar sırasında 516 kişinin gözaltına alındığını ve çoğunun daha sonra serbest bırakıldığını açıkladı.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Shavkat Mirziyoyev Nukus'ta devam eden protestolarda eylemcilerin polise taş ve silahla saldırdıklarını söyleyerek, "Maalesef siviller ve kolluk kuvvetleri arasında ölüler var” açıklamasını yapmış ve vatandaşların güvenliğinin sağlanması, hak ve özgürlüklerinin korunması ve bölgede asayişin sağlanması için Karakalpakistan'da 2 Ağustos'a kadar sürecek olan olağanüstü hal ilan edildiğini duyurmuştu.

Özbekistan'da olağanüstü hal ilan edildi Özbekistan'da yapılması öngörülen anayasal değişikliklerin üzerine Karakalpakistan Cumhuriyeti'nde düzenlenen protestoların ardından bölgede olağanüstü hal ilan edildi.

Özbekistan yeni anayasasını hazırlıyor. Anayasa’nın tek kaynağı ve müellifi halk olacak Özbekistan Anayasa Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Akmal Saidov, yeni anayasanın uzun vadeli kalkınma stratejileri ile ülkenin ve vatandaşların refahı için sağlam bir yasal temel ve güvenilir bir güvence oluşturması gerektiğini vurguladı.