Türkiye Gazetesi

Washington DC merkezli Amerikan analitik ve danışmanlık şirketi Gallup, 2001 senesinden bu yana Amerikalıların ülkeleriyle ne denli gurur duyduklarını araştırıyor. Araştırma, iftihar seviyesinde her geçen sene azalma olduğunu gösteriyor.

Ülkeleriyle "son derece gurur duyduklarını" belirtenlerin oranı yüzde 38'e düştü. Bu, daha önce yüzde 55 idi.

2022'deki araştırmada Amerikalıların yüzde 27'si ülkeleriyle "çok gurur duyduklarını", yüzde 22'si "orta derecede", yüzde 9'u da "sadece biraz" gurur duyduğunu belirtti. Yüzde 4 de "hiç gurur duymadığını" kaydetti.

Milli gurur Cumhuriyetçilerde yüzde 58, Bağımsızlar'da yüzde 34 ile 2001'den bu yana en düşük seviyede. Demokratlarda ise 2019'da yüzde 22 ile en alt seviye görülmüşken bu oran Joe Biden’in devlet başkanlığına gelişiyle yüzde 31'e yükseldi ama bu sene yüzde 26'ya indi.

Milli gurur genellikle Cumhuriyetçiler'de, erkeklerde, yaşlılarda ve eğitimsiz kişilerde daha yüksek.

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