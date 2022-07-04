Türkiye Gazetesi

24 Şubattan beri dünyanın gözü kulağı Ukrayna’da. Rusya’nın başlattığı Ukrayna’yı işgal girişimi o günden bu yana tüm dehşetiyle devam ediyor. İşgalin ilk haftalarında sarı – mavi renklerde uçuş tulumu giydikleri için Ukrayna’yı destekledikleri ileri sürülen Rus kozmonotlar bu defa ise Ukrayna topraklarında bulunan Donetsk ve Luhansk’ın ayrılıkçı Rus yanlısı güçlerinin bayrağını sergiledi.

(Foto: Roscosmos, Telegram)

İngiliz The Guardian gazetesinin haberine göre, Rus kozmonotların astığı bayraklar, Ukrayna'nın doğusundaki Rus destekli ayrılıkçı Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti’nin bayrakları. Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) Telegram hesabından o anların fotoğraflarını yayınladı. Rus kozmonotlar Oleg Artemyev, Denis Matveyev ve Sergey Korsakov, ayrılıkçı güçlerin bayrağını sergiledi. Telegram'daki açıklamada Roscosmos, "Luhansk Halk Cumhuriyeti için özgürleşme günü! Hem Dünya’da hem uzayda kutluyoruz" şeklinde bir mesaj paylaştı.

Rus kozmonotlar geçtiğimiz aylarda Ukrayna'ya destek vermek amacıyla sarı - mavi tulum giydikleri şeklinde haberlere konu olmuştu. Ancak Roscosmos yaptığı açıklama ile iddiaları yalanlamış ve uçuş tulumlarının savaşın başlamasından çok önce belirlenerek uzay araçlarına yerleştirildiğini ifade etmişti. Ayrıca bazı medya organları ise görüntünün eski yıllara ait olduğunu ileri sürmüştü.

Rusya destekli Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti'ni şu anda yalnızca Rusya ve Suriye tanıyor.

Uzaydaki kozmonot paylaştı: Bu kaçak yolcular da kim? Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) görevli olan Rus kozmonot Sergey Korsakov, sosyal medya hesabından Rus kargo aracı Progress MS-18'in fotoğrafını paylaşarak "Bizi izleyen bu kaçak yolcular da kim?" dedi.

Rus kozmonot itiraf etti: ABD'li astronotlara yardım etmek istemiyorum Rusya’nın önde gelen gazetelerinden Moskovskii Komsomolets'in ‘Rusya'nın kahramanı’ olarak tanımladığı Rus kozmonot Alexander Skvortsov, uzay programından ayrıldığını açıkladı. Gazeteye konuşan Skvortsov, Amerikan astronotları ile artık işbirliği yapmak istemediği yorumuna neden olan cümleler kurdu.