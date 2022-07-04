Türkiye Gazetesi

Mittal, 40 yaşında kel kalmak istemiyorsa Prens Harry’nin acilen saçlarına müdahale ettirmesi gerektiğini söyledi.

Harry’nin 40 yaşındaki abisi William’ın senelerdir kafasının üst kısmında hiç saç yok.

The Sun gazetesine konuşan Dr. Mittal, “Saçlarındaki seyrelme hızına bakıldığında Harry'nin iki yıl içinde, en geç 40 yaşına geldiğinde tamamen kel olması muhtemel” dedi.

Doktor, Harry’nin önce saç dökülmesini durduracak ilaçlar kullanması, sonra da iki ayrı uygulamayla saç ektirmesi gerektiğini ifade etti.

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