Türkiye Gazetesi

İngiltere'nin başkenti Londra'dan İspanya'nın Menorca adasına gitmek üzere havalanan Easyjet'e ait Airbus A319'da yolcuları şaşkına çeviren bir olay yaşandı. EZY8303 sefer sayılı uçağın camından dışarı bakan yolcular, gördüklerine inanamadı. Bir İngilizin yaptığı bomba ihbarı üzerine alarma geçen İspanya, F-18 savaş uçaklarını devreye soktu.

Uçağın yanındaki F-18 savaş uçaklarını görenler gözlerine inanamazken, yolcular arasında büyük panik yaşandı. 18 yaşındaki bir İngiliz vatandaşının yanlış ihbarda bulunduğu anlaşılırken, Londra polisi ihbarı yapan kişinin yakalandığını duyurdu.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI

İspanya Hava Kuvvetleri'ne ait F-18 savaş uçaklarının gökyüzünde çekilen görüntüleri kısa sürede sosyal medyada günün en çok paylaşılanları arasına girdi. Görüntülerde F-18 savaş uçağının kanatlarını açarak yolcu uçağının pilotuna takip etmesi için mesaj vermesi de dikkat çekti.

İHBAR SAHTE ÇIKTI

İspanyol Hava Kuvvetleri'nin yardımıyla uçak Menorca havalimanına varırken, uçak ana terminalde diğer uçaklardan uzak bir alana iniş yaptı. Uçak iner inmez bomba imha uzmanları bölgeye geldi. Yapılan incelemeler sonucunda uçakta herhangi bir bomba izine rastlanmazken, ihbarın sahte olduğu ortaya çıktı.

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