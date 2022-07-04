Türkiye Gazetesi

Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da bulunan Amager bölgesindeki Field's AVM’de dün akşam saatlerinde silahlı bir saldırı düzenlendi. Polis, saldırıda biri Rus 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin ise ağır olarak yaralandığını açıkladı. Olayın ardından 22 yaşında olduğu öğrenilen saldırgan gözaltına alındı.

AVM'yi silahla taradılar! Çok sayıda ölü var Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki bir alışveriş merkezinde silahlı saldırı düzenlediği ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı açıklandı.

25 GÜN KAPALI KOĞUŞTA HAPİS YATACAK

Yetkililer, sorguya alınan saldırganın akıl sağlığının yerinde olmadığının tespit edilmesi üzerine 24 gün boyunca kapalı bir koğuşta hapis yatacağını belirtti.

TERÖR SALDIRISI DEĞİLDİ

Polis Başmüfettişi Soren Thomassen, saldırının mevcut kanıtlara dayanarak bir terör eylemi olarak görülemeyeceğini ve zanlının başkalarıyla birlikte hareket ettiğine dair bir belirtinin olmadığını bildirdi.

Danimarka'da AVM'de silahlı saldırı: Çok sayıda ölü var ​Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki bir alışveriş merkezine düzenlenen silahlı saldırıda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Danimarka 100 bin TL maaşla çalışacak eleman arıyor Kuzey Avrupa ülkesi Danimarka yurt dışı iş ilanlarını duyurdu. Danimarka, 5376 euro maaşla (100 bin TL) işçi aradığını açıkladı. Danimarka'nın iş başvurusu için koyduğu şartlar ve meslek grupları da açıklandı. Listede hemen her meslek var.