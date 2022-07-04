Türkiye Gazetesi

Chicago kentinde Bağımsızlık Günü kutlamalarında geçit töreninin başlamasından 10 dakika sonra silah sesleri duyuldu. Yetkililer olaya müdahale edildiğini bölgeden uzak durulmasını istedi. Can kaybı ya da yaralılara ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Görgü tanıkları yaralananların olduğunu söyledi.