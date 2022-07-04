Chicago kentinde Bağımsızlık Günü kutlamalarında geçit töreninin başlamasından 10 dakika sonra silah sesleri duyuldu. Yetkililer olaya müdahale edildiğini bölgeden uzak durulmasını istedi. Can kaybı ya da yaralılara ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Görgü tanıkları yaralananların olduğunu söyledi.
ABD'deki Bağımsızlık Günü kutlamalarında kan aktı, çok sayıda kişi vuruldu
04.07.2022 - 19:49 | Son Güncelleme: 04.07.2022 - 19:51
Türkiye Gazetesi
ABD'de Bağımsızlık Günü kutlamalarında çok sayıda kişi vuruldu.
Etiketler : abd,
880848 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/880848.aspx
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