Türkiye Gazetesi

Rusya-Ukrayna savaşı ile enerji krizinin eşiğine gelen Almanya, Rusya’dan gelen doğalgaz arzının azalmasıyla önlemler almaya başladı. Kış mevsimin ilişkin hesaplamalar yapan Almanya son olarak yaşlılara, soğuk aylarda “Türkiye’ye gidin tatil yapın” çağrısında bulunmuştu.

SICAK SUYA SINIRLAMA

Rusya’nın gaz hamlesi sonrasında kıta ülkeleri gaz depolamayı tartışmaya açtı. Olası sorunların masaya yatırıldığı Almanya’da Hamburg Eyalet Çevre Senatörü Jens Kerstan, özel hanelere sıcak su sınırlaması ihtimalini ortaya attı. Welt gazetesine açıklamada bulunan Kerstan, "Acil doğalgaz sıkıntısında sıcak su, yalnızca günün belirli saatlerinde kullanılabilir hale getirilebilir." dedi.

“DÜŞÜNÜLENDEN ÇOK DAHA KÖTÜ BİR KRİZDEYİZ”

Hanelerdeki maksimum oda sıcaklığında da genel bir azalma düşünülebileceğini dile getiren Kerstan, doğalgaz kıtlığı durumunda Hamburg'da ticari veya özel müşteriler arasında ayrım yapmanın mümkün olmayacağını ifade etti. "Çoğu insanın düşündüğünden çok daha kötü bir krizdeyiz." diyen Kerstan, "Yaz aylarında fark etmesek bile baraka uzun zamandır yanıyor." ifadesini kullandı.

ALMANLARA DUŞ UYARISI

İnsanlardan uzun süreli banyo yapmamalarını isteyen aynı Alman yetkili, daha kısa duşların alınmasının ve enerji tasarruflu duş başlıklarının takılmasının gerektiğini vurguladı. Senatör Kerstan, modern termostat kullanımına işaret ederek, ısıtıcıların daha iyi ayarlanması konusunda da uyardı. Kerstan, "Şimdi ne kadar çok tasarruf edersek, kış aylarında durum o kadar iyi olacak çünkü depolama tankları doluyor." diye ekledi.

Almanya’da ‘59 bin Tesla aracını geri çağırın’ uyarısı Almanya’da trafik düzenleyicisi kurum, 59 bin Tesla otomobilinin güvenlik hatasından etkilendiğini ileri sürdü. Bu hatanın acil servislerin aranmasını olumsuz yönde etkilediği belirtildi.