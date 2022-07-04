Türkiye Gazetesi

Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında 28 Haziran’da İspanya’nın başkenti Madrid’deki NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesi imzalanan ortak memorandum nedeniyle terör örgütü YPG/PKK destekçisi bağımsız milletvekili Amineh Kakabaveh, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde hakkında Anayasa Komisyonu’na suç duyurusunda bulundu.

TERÖRİSTLERDEN SUÇ DUYURUSU

Kakabaveh, Anayasa Komisyonu’ndan Linde’nin hükümetin yetkilerini ihlal edip etmediğini ve anayasaya aykırı hareket edip etmediğini araştırmasını istedi. Ortak memorandum ile İsveç'in Türkiye'ye silah ihraç etme sözü verdiğini ve bundan rahatsız olduğunu ifade eden Kakabaveh'in ayrıca İsveç'in suçluları Türkiye'ye iade edeceğine dair maddenin de incelenmesini istediği aktarıldı.

Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında Ortak Mekanizma devrede Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında imzalanan memorandumda 9’uncu madde dikkat çekici. PKK ve FETÖ için ‘güvenli liman’ kalmayacak.