Türkiye Gazetesi

Özbekistan’ın Karakalpakistan Özerk Cumhuriyeti’nde 1-2 Temmuz’da meydana gelen olaylarda 18 kişinin öldüğü, 243 kişinin yaralandığı bildirildi. Özbekistan Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Özbekistan Anayasası’nda Karakalpakistan Özerk Cumhuriyeti’nin statüsüyle ilgili maddelerin değiştirileceğine ilişkin tekliflerin kamuoyunda gündeme gelmesinin ardından protesto gösterilerinin düzenlendiği Karakalpakistan’ın merkezi Nukus’ta çıkan olaylarda 18 kişinin öldüğü, 38’i emniyet görevlisi olmak üzere 243 kişinin yaralandığı kaydedildi. Yaralanan 94 kişinin hastaneye kaldırıldığı, bazılarının sağlık durumunun ağır olduğu belirtilen açıklamada olaylarla ilgili olarak 516 kişinin gözaltına alındığı vurgulandı. Özbekistan Anayasası’nda Karakalpakistan Özerk Cumhuriyeti’nin statüsüyle ilgili maddelerin değiştirileceğine ilişkin bazı tekliflerin gündeme gelmesi 1 Temmuz’da Karakalpakistan’da protestoların başlamasına sebep oldu. Bunun üzerine Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, gösterilerin sürdüğü Nukus’a giderek vatandaşlarla bir araya geldi ve Karakalpakistan’ın statüsünün değiştirilmeyeceğini açıkladı. Gösterilerin devam etmesi üzerine Mirziyoyev tarafından imzalanan kararnameyle Karakalpakistan Özerk Cumhuriyeti’nde 2 Ağustos’a kadar olağanüstü hâl ilan edildi.

KREMLİN: ÖZBEKİSTAN’IN İÇ MESELESİ

Bu arada Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Karakalpakistan Özerk Cumhuriyeti’inde meydana gelen olayları değerlendirdi. Özbekistan’ın Rusya’nın müttefiki olduğunu belirten Peskov “Özbekistan’da bütün olanlar, ülkenin iç meselesidir. Mevcut sıkıntıların, Özbekistan yönetiminin aktif çalışmalarıyla çözüleceğinden hiç şüphemiz yok” dedi.

Özbekistan'da anayasa değişikliği protestosu: Ölü ve yaralılar var Özbekistan’da OHAL uygulaması sonrasında da protesto gösterileri devam ediyor. Özbekistan'da yapılması öngörülen anayasal değişikliklerin üzerine Karakalpakistan Cumhuriyeti'nde düzenlenen protestolar sırasında can kaybı sayısının 18'e yükseldiği açıklandı.

Özbekistan karıştı Karakalpakistan’da başlayan protestolar nedeniyle 2 milyon nüfuslu bölgeye bütün giriş çıkışlar durduruldu. Belirli saatlerde sokağa çıkma yasağı uygulanacak. 'Ne oluyor' sorusuna cevap aradık.