Türkiye Gazetesi

Yazın gelmesiyle birlikte sıcaklıklar arttı ve yangınlarda çıkmaya başladı. Yangınların sebebi henüz belli değil ancak sıcak havanın etkisi göz ardı edilemez. Ülkemizde Muğla ve Antalya gibi noktalarda çıkan yangınlar kontrol altına alınmış ve yangınlar nokta nokta yine çıkmaya başlamıştı ki bir yangın haberi daha geldi.

Komşu Yunanistan'da yalnızca bir nokta değil birçok noktada yangın çıktı ve bazı köyler hatta bir otelde dahi tedbir amaçlı tahliye edildi.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE SÜRÜYOR

Patra yakınlarındaki Amfissa bölgesi, İyon Denizi'ndeki Zakinthos Adası, Mora Yarımadası'ndaki Kranidi bölgesi, Atina’nın kuzeyindeki Shimatari bölgesi, Selanik yakınlarındaki Aynoroz Yarımadası ve ülkenin batısındaki Ileia kentinde çıkan orman yangınları için karadan ve havadan söndürme çalışmaları yürütülüyor.

RÜZGAR ENGELİ

Ülke genelinde şiddetli rüzgarın söndürme çalışmalarını zorlaştırdığı belirtildi. Sivil Savunma İdaresinin talimatıyla bazı köyler tedbiren boşaltılırken, Kranidi’deki bir otel tahliye edildi. Otelde kalanlar güvenli bölgeye nakledildi.

Yangınlara müdahale eden İtfaiye Teşkilatı, şiddetli rüzgar nedeniyle yangın tehlikesinin yarın da süreceği uyarısında bulundu.

Yunanistan yangınla boğuşuyor Yunanistan'ın Mora Yarımadası bölgesinde yer alan Paşa Adası'nda çıkan orman yangını sebebiyle civardaki kamp alanları ve oteller için tahliye emri verildi.

Yunanistan yangınlarla boğuşuyor Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarındaki yangın, söndürme faaliyetlerine rağmen komşu kasabalara da sıçrayarak üç gündür devam ediyor.

Son Dakika!... Yunanistan yangın felaketinin ardından şimdi de sel ile boğuşuyor Yunanistan, başkenti Atina'nın kuzey doğusunda meydana gelen ve en az 82 kişinin ölümüne ve 180'den fazla kişinin yaralanmasına yol açan yangın felaketinden sonra şimdi de kuzeyindeki banliyöde meydana gelen sel ile boğuşuyor.