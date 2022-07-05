Türkiye Gazetesi

Afrika kıtasının petrol ve doğalgaz zengini ülkesi olan Nijerya'da tespit edilen petrol rezervleri yaklaşık 37 milyar varil ve ülke dünyadaki rezervlerin yüzde 3,1'ine sahip. Bu yönden bu kadar zengin olan bir ülke yılın ilk 6 ayında ham petrol hırsızları yüüznden 1.4 milyarlık bir zaraa girdi.

ÜLKE EKONOMİSİ İÇİN TEHDİT

Nijerya Petrol Üretim Düzenleme Komisyonu (NUPRC) Başkanı Gbenga Komolafe, yaptığı açıklamada, ülkede devam eden ham petrol hırsızlığının ülke ekonomisi için bir tehdit olduğunu belirtti.

Komolafe, bu yılın 2022'nin ilk yarısında üretilen 141 milyon varil petrolün 132 milyon varilinin ihracat terminallerinden alınabildiğini kaydetti.

9 MİLYON VARİL PETROL KAYBEDİLDİ

Ülkede ocak-haziran petrol hırsızlığının 1,4 milyar dolar zarara mal olduğunu vurgulayan Komolafe, "Bu, ham hırsızlık nedeniyle 9 milyon varilden fazla petrolün kaybedildiğini gösteriyor. Bu eğilimi durdurulmazsa, Nijerya ekonomisine yönelik bir tehdit oluşturmaya devam edecek." ifadesini kullandı.

Komolafe, ham petrol hırsızlığının 2021'de günde 103 bin varilden bu yılın ilk yarısında günde ortalama 108 bin varile yükseldiğini kaydetti. Nijerya'da 200'den fazla yasa dışı petrol rafinerisi faaliyet gösteriyor. Ülkede son iki haftada 3,8 milyon litre çalıntı ham petrol ele geçirilmişti.

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