Türkiye Gazetesi

Rusya'nın 2014 yılında Ukrayna'dan ilhak ettiği Kırım'da ateşle yapılan gösteri faciayla sonuçlandı. Grigory (35) isimli gösterici, tatil beldesi Feodosia'da aralarında çocukların da bulunduğu onlarca turistin önünde ağzından ateş çıkarmak isterken bir anda kafası alevlerin içinde kaldı. Adam yerde çırpınırken seyirciler yardıma koştu ve alevleri giysiler ve çıplak elleriyle kapatarak söndürdü.

SAĞLIK DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Simferopol 6 Nolu Klinik Acil Hastanesi'ne kaldırılan göstericinin ağzında ve yüzünde önemli yanıklar oluştuğu bildirildi. Kırım'daki sağlık yetkilileri, göstericinin sağlık durumunun 'ciddi ama istikrarlı' olduğunu bildirdiler.

Problemin gösteride düşük kalitede gazyağı kullanılmasından çıktığı sanılıyor. Polis olayı araştırıyor.

Parmaklarını kafesten içeri sokarak gösteri yapıyordu: Aslan ısırdı, bakıcının parmakları koptu Jamaika'da bir hayvanat bahçesinde bir bakıcı, elini aslanın olduğu kafese sokarak gösteri yapmak istedi ancak aslan aniden bakıcının elini kaptı.