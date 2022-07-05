Türkiye Gazetesi

İtalya Başbakanı Mario Draghi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle bugün Türkiye'ye geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da İtalyan Başbakanı resmi bir törenle karşıladı.

Bugün gerçekleşen ziyaret çerçevesinde, Türkiye-İtalya Üçüncü Hükümetlerarası Zirve Toplantısı, Cumhurbaşkanı ve Başbakan Draghi’nin riyasetlerinde Ankara’da yapılacak.. İlgili Bakanların iştirakiyle tertiplenecek Zirve’de, Türkiye-İtalya ilişkileri tüm veçheleriyle gözden geçirilecek, ikili işbirliğinin derinleştirilerek geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ

letişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ilgili bakanların katılımıyla yapılacak zirvede, Türkiye-İtalya ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, ikili iş birliğinin derinleştirilerek geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

Draghi'nin temasları sırasında, stratejik ortak ve NATO müttefiki İtalya'yla ikili ilişkilerin yanı sıra Türkiye-AB ilişkileri ile bölgesel ve küresel sorunlar hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.

ANITKABİRİ ZİYARET ETTİ

Aslanlı Yol'dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine gelen Draghi, mozoleye çelenk bırakıp saygı duruşunda bulundu. Draghi, saygı duruşunun ardından beraberindeki heyetle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Anıtkabir Özel Defteri'ni de imzalayan Draghi, deftere şunları yazdı:

"İtalya ve Türkiye, köklü bir dostluk bağıyla birbirine bağlı, ortak bir Akdeniz kimliğine sahip müttefik ülkelerdir. Bu kriz zamanlarında halklarımız arasındaki ilişkilerin daha da güçlenmesi temennisiyle."

Draghi'ye, ziyarette Ticaret Bakanı Mehmet Muş eşlik etti. İtalya Başbakanı Draghi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelecek. Erdoğan ve Draghi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak Hükümetlerarası Zirve Oturumu ve anlaşmaların imza töreninin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

İtalya Başbakanı Draghi: Türkiye çok önemli bir rol oynuyor İtalya Başbakanı Mario Draghi, Rusya-Ukrayna savaşında, Türkiye'nin barış sonucunu getirecek müzakere sürecini başlatmak için çok önemli bir rol oynadığını vurgulayarak tüm ülkelerin bu hususta Türkiye ile iş birliği yapmaya hazır olduğunu söyledi.

İtalya Başbakanı Draghi: Türkiye, Fransa ve İtalya iş birliği yapacak İtalya Başbakanı Mario Draghi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmeyi değerlendirdi. Draghi, Türkiye, Fransa ve İtalya olarak iş birliği platformunu tekrar işler hale getirmeye karar verdiklerini söyledi.

İtalya Başbakanı Draghi'den göçmen açıklaması İtalya Başbakanı Mario Draghi, düzensiz göç konusuna Avrupa'nın daha fazla ilgi göstermesi gerektiğini belirtti.