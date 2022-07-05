Türkiye Gazetesi

Ukrayna Devlet Haber Ajansı Ukrinform’un haberine göre Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, The Economist’in 26.Yıllık Hükümet Yuvarlak Masa Toplantısı’nda konuştu. Zelenskiy, Belarus’un Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşa dahil olabileceğine yönelik provokasyonların bulunduğuna işaret ederek, "Belarus’un savaşa girmeyeceğine inanıyoruz." dedi.

Zelenskiy, gerçekleri açıkça konuşmaları gerektiğini belirterek, "Belarus topraklarından Ukrayna’ya çok sayıda çeşitli menzillerde roketler fırlatıldı. Fakat bunun Belarus halkının kararı olmadığını anlıyoruz ve Belarus halkının bu savaşa dahil olmamak için her şeyi yapması gerektiğine inanıyoruz." ifadesinde bulundu. Bu konuda sorumluluk sahibi insanların sessiz kalmaması gerektiğini vurgulayan Zelenskiy, " 'Bu atışları biz değil bizim topraklarımızdan Rusya Federasyonu yapıyor' diyemeyiz. Bence bu haksızlık." dedi.

Zelenskiy, Belarus’un ülkesine karşı savaşa dahil olabileceğine yönelik provokasyonlara işaret ederek, “Ama yine de Belarus’un bu savaşa girmeyeceğine inanıyoruz.” ifadesini kullandı.

Zelenskiy'den çağrı: Rusya BM'deki haklarından yoksun bırakılsın Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenskiy, "terör devleti" olmakla suçladığı Rusya'nın Birleşmiş Milletler'deki (BM) haklarından yoksun bırakılması çağrısında bulundu

Zelenskiy'den Rusya'ya zehir zemberek sözler: 'Dünyadaki en büyük terör örgütü' Rusya'nın Ukrayna'yı işgali devam ederken, dün akşam saatlerinde gerçekleşen bir saldırı dünyanın tepkisini çekti. Rus güçleri, Kremençuk kentindeki bir alışveriş merkezine füzeyle saldırdı. Saldırı sonucunda şimdiye kadar 16 kişi hayatını kaybetti ve en az 59 kişi ise yaralandı.