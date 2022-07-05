Türkiye Gazetesi

Avrupa’da sık sık yaşanan İslam’a yönelik saldırılara bir yenisi daha eklendi. Norveç’in başkenti Oslo’da, İslam karşıtlığı ile bilinen aşırı sağcı SIAN (Norveç'in İslamlaştırılmasını Durdurun) grubunun lider Lars Thorsen, Kur’an-ı Kerim yakma eylemi gerçekleştirdi.

KURAN-I KERİM YAKIP BIRAKTI

Thorsen, eylem için Müslüman nüfusun yoğunlukta olduğu Mortensrud bölgesini seçti. Kuran-ı Kerim'i yakıp yolun ortasına bırakan Thorsen, aracına döndü. Çevredekiler ise duruma müdahale ederek alevleri söndürmeye çalıştı. Aracına binen Thorsen bir kez daha aynı provokasyonu gerçekleştirdi.

ARACI TAKLALAR ATMAYA BAŞLADI

Aracında yaktığı Kuran-ı Kerim'i camdan çıkararak sokaklarda dolaşmaya başladı. Daha sonra içinde 2 kadının bulunduğu bir araç, eylemini sonlandıran Thorsen'in aracının peşine düştü. Bir süre yaşanan kovalamacanın ardından Thorsen'in bulunduğu araç takla attı. Kazada 6 kişinin yaralandığını açıklayan polis, kasten çarpmakla suçlanan araç sürücüsü dahil olmak üzere 2 kadını gözaltına alındığını aktardı.

Norveç’te doğal gaz grevi: İhracat yüzde 13 azalacak Ukrayna'yı işgali nedeniyle yaptırımlarla karşı karşıya kalan Rusya, doğal gaz ihracatını azaltacağına ve hatta Avrupa'ya gaz akışını keseceğine dair sinyaller vermişti. Avrupa'da doğal gaz endişesi sürerken, bu defa da Norveç'te üretim kesintiye uğruyor. Norveç enerji sektöründe yarın başlayacak grev neticesinde İskandinav ülkesindeki doğal gaz ihracatının yüzde 13 azalması tahmin ediliyor.