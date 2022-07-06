Türkiye Gazetesi

Washington merkezli yayın kuruluşlu The Hill'in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Trump yaz aylarında 2024 seçimleri için adaylığını resmen duyurabilir. Trump'ın adaylık duyurusu ve seçim kampanyası konusunda hem yeni hem eski danışmanları ile yakın temasta olduğunu belirten kaynaklar, eski başkanın bu yıl kasımdaki Kongre ara seçimleri öncesinde adaylığını duyurabileceğini belirtti.

Öte yandan kaynaklar, Trump'ın Kongre seçimleri için destek verdiği adaylar için mitingler düzenlemeye devam edeceğini ve bu dönemde kendisi için de destek arayacağını aktardı.

Eski Beyaz Saray çalışanından Trump'ın başını ağrıtacak ifade: Silahlı olduklarını biliyordu 6 Ocak 2021'deki Kongre Baskını sırasında yaşananlara ilişkin ifade veren eski bir Beyaz Saray çalışanı, Donald Trump'ın, destekçilerini Kongre'ye yönlendirirken üzerlerinde silah taşıdıklarını bildiğini söyledi.

Trump'tan 12 sayfalık açıklama: Kongre baskını için demokratları suçladı Eski ABD Başkanı Donald Trump, Temsilciler Meclisinde 6 Ocak oturumuna cevaben, 12 sayfalık bir açıklama yaparak, Demokratları "iç meselelerden dikkati başka bir yere çekmek" ile suçladı.