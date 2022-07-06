Türkiye Gazetesi

Nijerya Ulusal Petrol Şirketi (NNPC) Grup İcra Direktörü Mele Kyari, OPEC Genel Sekreteri Barkindo'nun hayatını kaybetmesine ilişkin Twitter hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.

Kyari, Barkindo'nun dün saat 23.00'te hayatını kaybettiğini belirterek, "Ailesi, NNPC, ülkemiz Nijerya, OPEC ve tüm enerji sektörü için çok büyük bir kayıp. Cenaze töreniyle ilgili detaylar kısa süre içinde duyurulacak." ifadelerini kullandı.

AY SONUNDA GÖREVİ BİTECEKTİ

Nijerya doğumlu Barkindo, 63 yaşında vefat etti. Barkindo, dün son olarak Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari tarafından kabul edilmişti. OPEC Genel Sekreterliği görevine 1 Ağustos 2016'da başlayan Barkindo'nun görevi 31 Temmuz itibarıyla sona erecekti.

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