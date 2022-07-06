Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı 24 Şubat’ta başlattığı işgal girişimi devam ediyor. Rus ordusunun kritik kentleri ele geçirmiş durumda. Son olarak Lysychank’ı ele geçiren Rus ordusu bölgede kontrolü sağladı.

SAVAŞIN YENİ ADRESİ BELLİ OLDU

Ukrayna ordusu ise Donbas’ın ikinci parçası olan Donetsk için savunmaya hazırlandığı öğrenildi fakat Rus saldırıları altında direnen ordu ile Zelenskiy arasında deprem yaşandı.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri dün yaptığı açıklama ile yeni kısıtlamaların devreye gireceğini duyurdu. Açıklama yeni kısıtlamaların askerler, yedekler ve askerlik hizmetine tabi diğer kişiler için devreye gireceğini duyurdu.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri başkomutanı Valeri Zaluzhni bu kararı 'Sevgili vatandaşlar, askerler ve askerlik hizmetinden sorumlu olanlar! Size savaşın sürdüğünü hatırlatıyorum. Ülkenizin size ihtiyacı var. Askerlik kaydını henüz yaptırmamış veya yenilememiş olan herkesin bu işlemi yapması gerekmektedir. İlçe ve bölgelerinizi terk etmeyi planlayanların, bölge alım ve sosyal destek merkezinden izin almaları gerekmektedir.' şeklinde duyurmuştu.

Açıklamada bu kişilerin ikamet yerlerini terk etmelerinin yasak olduğu vurgulandı. Ülkede sosyal medyada da pek çok kişi bu karara tepki gösterdi.

Dün gece ulusa sesleniş konuşmasında Zelenski'nin sinirli olduğu gözlenen, Ukrayna lideri kendisine danışılmadan alınan bu kararın 'birçok tartışmaya' neden olduğunu belirtti.

Zelenski sözlerine şöyle devam etti;

'Böyle bir kararla ilgili farklı değerlendirmeler olduğunu görüyorum. Toplumda yanlış anlaşılma ve hatta infial var. Halka bunu çözeceklerime dair söz veriyorum. Genelkurmay'dan gelecekte bensiz bu tür kararlar almamasını istiyorum' ifadelerini kullandı.

ZELENSKİY KAMERALAR ÖNÜNDE KARARI ELEŞTİRDİ

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ise kameralar önüne geçip bu karardan habersiz olduğunu belirtti ve eleştirdi.

Ukrayna'da Donetsk ve Luhansk bölgeleri Donbas adlı alanı oluşturuyor. Savaştan önce Rusya lideri Vladimir Putin Luhansk ve Donetsk bölgelerinin bağımsızlığını tanımıştı.

Zelenski açıklamasında;

'Böyle bir kararla ilgili farklı değerlendirmeler olduğunu görüyorum. Toplumda yanlış anlaşılma ve hatta infial var. Halka bunu çözeceğime dair söz veriyorum. Genelkurmay'dan gelecekte bensiz bu tür kararlar almamasını istiyorum' ifadelerini kullandı.

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