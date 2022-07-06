Türkiye Gazetesi

İngiltere’de BabyCentre kurumu, 2022’de şimdiye kadar yeni doğan bebeklere en çok verilen 100 ismi açıkladı. Listenin birinci sırasında Muhammed ismi var. Erkek isimlerinde ikinci sırada da Noah geliyor.

Kız isimlerinde ise 2015’ten bu yana ilk kez Lily ismi Olivia’yı geride bırakarak ilk sıraya yerleşti. Listede dikkat çekici gelişmelerden biri de Johnny ve Amber isimlerinde görülen büyük düşüş oldu.

2016’da boşanan Johnny Depp-Amber Heard çiftinin bu sene karşılıklı olarak birbirlerine açtıkları iftira davası gündemi kaplamıştı. Ülkede kız çocuklarına en çok verilen isimlerden Amber, bu sene ilk 100’den düştü. BabyCentre bu yıl şu ana kadar erkek bebeklerini Johnny olarak kaydettiren ebeveynlere dair hiçbir örnek göstermedi.

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