Türkiye Gazetesi

İngiltere'de bir araştırma böcekleri öldürmeden önce bir daha düşünülmesi gerektiğini ortaya koyuyor. Sinekler haşere olarak kabul edilir ama İngiltere’de yapılan bir araştırma, onları öldürmeden önce bir daha düşünülmesi gerektiğini ortaya koyuyor.

Londra’da Queen Mary Üniversitesi’ndeki araştırmacılar, böceklerin de ağrıyı hissettiklerini tespit ettiler. Bunun büyük ihtimalle onların da insanların merkezi sinir sisteminde olduğu gibi nosisepsiyon denilen ağrı hissetme yeteneğine sahip olmalarından kaynaklandığı kaydedildi.

Araştırmacılar, bulgularına dayanarak, böceklerin de hayvan haklarının korunması çalışmalarına dahil edilmesi gerektiğini söylediler. Araştırma raporunda, “Böcek çiftçiliği ve araştırma gibi potansiyel olarak zarar verici ortamlarda böceklere etik koruma sağlamamız gerekip gerekmediğini netleştirmek için ağrı ve böcekler hakkında daha fazla araştırma yapılması gerekir” denildi. Küresel nüfus 2050 yılına kadar 10 milyara ulaşma yolundayken, Birleşmiş Milletler gıda için toplu olarak böcek üretilmesini tavsiye etmişti. Bu tür faaliyetler böceklerin acılarını artıracak.

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