Türkiye Gazetesi

Rusya’nın 24 şubat’ta Ukrayna’ya karşı başlattığı işgal girişimde ülke yoğun bombardıman altında kaldı. Birçok şehri harabeye dönen ülkede Kiev yönetimi ülkenin yeniden restore edilebilmesi için gereklilikleri açıkladı. Ukrayna Başbakanı Denis Şmigal bunun için 750 milyar dolara ihtiyaçları olduğunu söyledi. Başbakan Şmigal ayrıca ülkenin restoresi için hangi ülkenin hangi bölge tarafından restore edilmesini istedikleri haritayı sundu.

- İrlanda - Rivne

- Almanya - Çernigiv

- Kanada - Sumi

- ABD ve Türkiye - Harkov

- Çekya, Finlandiya ve İsveç - Luhansk

- Belçika - Mıkolayiv

- İsveç ve Hollanda - Herson

- İsviçre - Odessa

- Norveç - Kirivograd

- Avusturya - Zaporijya

- Polonya ve İtalya – Donetsk

İsviçre'nin ev sahipliğinde düzenlenen Ukrayna Kalkınma Konferansı'nda konuşan Şmihal, Ukrayna altyapısına 100 milyar doların üzerinde doğrudan zarar verildiğini belirtti. Başbakan Şmihal ayrıca Rus oligarkların el konulan varlıklarınında finansman kaynağı olarak kullanılması gerektiğini söyledi.

UKRAYNA’NIN KALKINMASINA DESTEK

İsviçre'nin Lugano kentinde düzenlenen konferansın ikinci ve son gününde 40'ın üzerinde ülke ve uluslararası kuruluştan temsilciler, İsviçre ve Ukrayna'nın hazırladığı bildiriyi onayladı.

İsviçre Konfederasyonu Başkanı Ignazio Cassis, Lugano Bildirisi'nde Ukrayna hükümetinin yeniden inşa ve kalkınma planının kabul edildiğini belirterek, "İki günlük konferansta, Ukrayna'nın uzun dönemde yeniden inşasından daha fazlasına dair planların temelleri atıldı." dedi.

Cassis, katılımcı ülkelerin Ukrayna'nın kalkınması planına destek vereceğini, bunun yanı sıra Ukrayna'da reformların da sürmesi gerektiğini kaydetti.

‘UKRAYNA’YA GÜÇLÜ BİR SAVUNMA VE İNSANİ YARDIM SAĞLADIK’

Konferansta Türkiye'yi temsil eden Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Fuat Kaymakcı, Türkiye'nin savaş öncesi dönemden bu yana Ukrayna'nın yanında yer aldığını vurgulayarak, "Toprak bütünlüğüne destekte bulunduğumuz Ukrayna'ya güçlü bir savunma ve insani yardım sağladık. Ukraynalıların gösterdikleri kahramanca savunmada başarılı olacağına inanıyoruz." diye konuştu.

Başbakan Şmihal, Ukrayna altyapısına 100 milyar doların üzerinde doğrudan zarar verildiğini belirtti.

Kaymakcı, Ukrayna'nın yeniden inşası sürecinde Türkiye'nin kararlılığını sürdüreceğini ve bu konuda Ukrayna başta olmak üzere konferansa katılımcı ülkelerle birlikte çalışmaya hazır olduklarını ifade etti.

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