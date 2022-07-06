Türkiye Gazetesi

Rusya-Ukrayna savaşı enerji krizini de beraberinde getirdi. Rusya’nın yaptırımları karşısında olası senaryolar üreten Avrupa kış mevsimi için kendini en kötü senaryoya hazırladı. Kıtanın içinde bulunduğu durumla ilgili açıklama yapan Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Fransa’nın Strazburg kentinde basın toplantısında konuştu.

“AB RUS GAZININ TAMAMEN KESİLMESİNE HAZIRLIKLI OLMALI”

Enerji tedarikine değinen von der Leyen, "Gaz tedarikimizi her şeyden önce Rusya'dan güvenilir tedarikçilere doğru çeşitlendiriyoruz. Çabalarımız şimdiden büyük bir fark yaratıyor." dedi. Mart ayından bu yana, Rusya'dan Avrupa'ya yapılan küresel LNG ihracatının 2021 yılına göre yüzde 75 arttığını söyleyen von der Leyen, ABD'den AB'ye LNG ihracatının neredeyse üç katına çıktığını ifade etti. Von der Leyen, "AB, gaz akışının daha fazla kesintiye uğramasına ve hatta Rus gazının tamamen kesilmesine hazırlıklı olmalı." diye konuştu.

Rusya’dan Slovyansk'a saldırı: 2 ölü, 7 yaralı Rus ordusunun dün Ukrayna’nın Donetsk bölgesine bağlı Slovyansk şehrine düzenlediği bombalı saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin ise yaralandığı açıklandı.