Türkiye Gazetesi

Nijerya’nın başkenti Abuja’nın hemen dışında bulunan Kuje Hapishanesi’ne dün gece saatlerinde kimliği belirsiz silahlı kişiler tarafından baskın düzenlendi. Baskında güvenlik güçleri ile saldırganlar arasında çatışma çıkarken, hapishaneden yaklaşık 900 mahkumun firar ettiği bildirildi. Yetkililer, baskının terör örgütü Boko Haram tarafından gerçekleştirildiği üzerinde durduklarını ifade ederek, çıkan çatışmada 4 mahkum, 1 güvenlik görevlisi ile çok sayıda saldırganın öldüğünü, 16 kişinin de yaralandığını aktardı.

400 MAHKUM HALA FİRARİ

Yetkililer, saldırı gerçekleştiğinde hapishanede yaklaşık bin mahkum olduğunu, baskında hemen hemen tüm mahkumların firar ettiği fakat daha sonra 443’ünün yakalandığını açıklarken, 400 mahkumun hala firari olduğunu bildirdi. Nijerya Savunma Bakanı Beşir Magashi gazetecilere verdiği demeçte, terör örgütü Boko Haram üyesi 64 mahkumun firar ettiğini belirterek, “Hiçbiri hapishanede değil, hepsi kaçtı" dedi. Görgü tanıkları, hapishane bölgesinde çok sayıda patlama ve silah sesleri duyduklarını aktardı. Öte yandan Nijerya'da 2020'den bu yana 5 binden fazla mahkum firar etti.

Kolombiya'da hapishanede isyan: 49 mahkum yanarak öldü Güney Amerika kıtasında bulunan Kolombiya'da bir cezaevinde çıkan isyan felakete dönüştü. İsyanda 49 mahkum yanarak hayatını kaybetti. Onlarca mahkum da hastaneye kaldırıldı. Ulusal Cezaevi ve Hapishane Enstitüsü sözcüsü, toplam sayının değişebileceğini söyledi.