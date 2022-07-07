Türkiye Gazetesi

Tesla ve SpaceX şirketlerinin milyarder CEO'su Elon Musk hakkında güçlü bir iddia ortaya atıldı. 7 çocuk sahibi Musk’ın iki çocuğunun daha olduğu ortaya çıktı. Yeni ortaya çıkan iki çocuğun annesinin Musk’ın beyin-bilgisayar arayüzü geliştiren nöroteknoloji şirketi Neuralink'in üst düzey yöneticisi yapay zeka uzmanı olan 36 yaşındaki Shivon Zilis olduğu belirtildi. İlk olarak Insider’ın ortaya çıkardığı bu bilgiyle, Musk’ın toplam çocuk sayısı 9’a yükseldi.

Haber kaynağının elde ettiği mahkeme dosyaları, Musk ve Zilis'in Nisan ayında çocuklarının isimlerini ‘babalarının soyadını alacak ve annelerinin soyadını göbek adlarının bir parçası olarak içerecek’ şekilde değiştirmek için dilekçe verdiklerini gösterdi. Bir ay sonra çocukların dünyaya geldiği Austin, Teksas’taki bir yargıç dilekçeyi onayladı.

NEURALINK'TE YAPAY ZEKA UZMANI

36 yaşındaki Zilis, LinkedIn profilinde Musk'ın ortak kurucusu ve başkanlığını yaptığı Neuralink şirketinde kendini operasyonlar ve özel projeler direktörü olarak tanımlanıyor. Bilgilere göre, Mayıs 2017'de şirkette çalışmaya başladı, aynı ay Tesla'da yapay zeka proje direktörü olarak göreve getirildi ve 2019'a kadar Tesla’da kaldı.

Bir yapay zeka uzmanı olan Zilis, 2015 yılında 51 yaşındaki Musk ile tanıştı. Insider’ın haberine göre Zilis Musk tarafından ortaklaşa kurulan araştırma laboratuvarı OpenAI'de çalışmalarını sürdürdü. Musk’ın Tesla ve SpaceX gibi çatı şirketlerinde de görevlerde bulundu.

ELON MUSK, 9 ÇOCUK SAHİBİ

Dünyanın en zengin insanı olan Musk’ın, Grimes olarak tanınan şarkıcı Claire Boucher'dan X Æ A-12 ve Exa Dark Sideræl isimli iki çocuğu var. Ayrıca ilk eşi Justine Wilson’dan ise 20 yaşında ikizleri ve 16 yaşında üçüzleri bulunuyor. İkizlerden Vivian Jenna Wilson geçtiğimiz ay “Biyolojik babamla hiçbir şekilde, herhangi bir şekilde veya biçimde akraba olmak istemiyorum” diyerek ismini ve soy ismini değiştirdi.

Şu anda 200 milyar dolardan fazla servete sahip olan Elon Musk, birkaç defa Twitter’da ülkelerin düşük doğum oranlarını eleştirdi. Bu konuda Japonya’nın ‘yok olacağını’ ileri sürdü ve çiftlerin daha fazla çocuk sahibi olmalarını tavsiye etti.

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