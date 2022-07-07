Türkiye Gazetesi

İngiltere ve ABD güvenlik servislerinin başkanları Çin'den gelen tehdide karşı uyarılarda bulunmak için ortak bildiri yayımladı. Bildiride Çin’in Tayvan’ı zorla işgal etmesi durumunda oluşacak durumu açıkladı.

BBC'nin haberine göre; FBI direktörü Christopher Wray, "Çin, ekonomik ve ulusal güvenliğimiz için uzun vadeli en büyük tehdit" dedi.

MI5 başkanı Ken McCallum, hizmetinin son üç yılda Çin faaliyetlerine karşı çalışmalarını iki katından fazla artırdığını ve tekrar ikiye katlayacağını söyledi.

‘DÜNYANIN GÖRDÜĞÜ EN KORKUNÇ SAVAŞLARDAN BİRİ OLACAK’

FBI'dan Wray, Çin'in Tayvan'ı zorla alması durumunda, bunun; dünyanın gördüğü en korkunç savaşlarından biri olacağını ifade etti. Wray, Çin'in Ukrayna'daki çatışmadan "her türlü dersi" çıkardığını söyledi. Wray, Çin'in Batılı devletlerin Rusya'ya yaptırımlarını dikkatle izlediğini ve buna yönelik ekonomik bir hazırlık yaptığını da iddia etti.

Tayvan-Çin arasında ‘boğaz’ anlaşmazlığı Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan hükümeti, Pekin'in Tayvan Boğazı'nın "deniz yetki alanı" iddiasına karşı, bölgenin "uluslararası sular" olduğu görüşünü savundu.

Çin'den Tayvan'a sert uyarı: Savaş açarız Çin Savunma Bakanı Vey Fınghı, ABD'nin Asya-Pasifik bölgesinde Çin'i çevrelemek üzere çatışma ve cepheleşme oluşturmayı amaçladığını, bunun için "çok taraflılık" görüntüsü altında küçük özel bir grup oluşturmaya çalıştığını bildirdi. Fınghı, ABD'li mevkidaşı Lloyd Austin'e Tayvan'ın bağımsızlığını ilan etmesi halinde "savaş başlatmakta tereddüt etmeyeceklerini" söyledi.