Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz hafta sonu Sri Lanka Enerji Bakanı Kanchana Wijesekera, ülkedeki petrolün yakında bitebileceğini söyleyerek ciddi bir krizle mücadele ettiklerini söyledi. Ülkede ekonomik kriz patlak verirken, petrol ve yakıt konusundaki kriz de vatandaşları zor durumda bıraktı. Başkent Kolombo'da Çarşamba günü yüzlerce kişi hükümeti protesto etmek için sokaklara döküldü.

RUSYA YARDIM TALEBİNİ OLUMLU KARŞILADI

Sri Lanka Cumhurbaşkanı Gotabaya Rajapaksa, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü. Rajapaksa, Putin ile ‘çok verimli bir görüşme yaptığını’ belirtti. Rajapaksa, Rus liderle yaptığı görüşmeye ilişkin, “Yakıt ithal etmek için kredi desteği teklifinde bulundum” dedi. Rajapaksa ayrıca, Rus havayolu şirketi Aeroflot'un geçtiğimiz ay hizmetlerini askıya almasının ardından Moskova ile Kolombo arasındaki uçuşların yeniden başlatılması için talepte bulunduğunu da söyledi.

Ülke, kriz sırasında yakıt tedarikini desteklemek için son aylarda Rusya'dan petrol satın aldı ve Sri Lanka, enerji zengini Rusya’dan daha fazla petrol satın almaya hazır olduğunun sinyallerini verdi.

Geçtiğimiz hafta Sri Lanka yetkilileri, azalan yakıt stoklarını korumak amacıyla zorunlu olmayan araçlar için benzin ve dizel satışlarını askıya aldı. Sri Lanka Merkez Bankası, ülkede artan hayat maliyetiyle başa çıkmak için kilit faiz oranlarını yüzde bir puan artırdı. Borç verme faizi yüzde 15,5'e, mevduat faizi ise 21 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 14,5'e yükseltildi. Ülkede gıda maliyetinin yüzde 80'den fazla artmasıyla yıllık enflasyon Haziran ayında yüzde 54,6'lık rekor seviyeye ulaştı.

Başbakan duyurdu: Sri Lanka'da ülke ekonomisi tamamen çöktü Sri Lanka Başbakanı Ranil Wickremesinghe, tarihinin en büyük krizini yaşayan ülkesinin ekonomisinin çöktüğünü ve petrol ithalatı için bile ödeme yapamadıklarını açıkladı.

Sri Lanka'da yakıt tükeniyor Sri Lanka Enerji Bakanı Kanchana Wijesekera, "Ülkede 21 Haziran'a kadar yakıtımız kaldı. Yakıt tedariki için Rusya dahil birçok ülkeye ulaştık" dedi.