Türkiye Gazetesi

MI5 başkanı Ken McCallum ve FBI başkanı Chris Wray, toplantı sonrasında önemli açıklamalarda bulundu. İki isim, Çin'in rekabetçi kazanç elde etmek için Batılı ülkelerin teknolojilerini çalmaya çalıştığını söyledi. Pekin’in, internet teknolojisini büyük oranda hile yapmak ve çalmak için kullandığını iddia ettiler. Çin’in özel amaçlı satın alma şirketleri de dahil olmak üzere batılı gruplar için büyüyen bir tehdit oluşturduğunu sözlerine eklediler. Londra'daki ortak açıklamada ABD ve İngiltere istihbarat teşkilatlarının başkanları, şirketleri Çin konusunda çok daha uyanık olmaya çağırdı.

'ÇİN BÜYÜYEN BİR TEHDİT'

Uluslararası toplumun odak noktası Rusya'nın Ukrayna'yı işgali üzerindeyken, MI5 ve FBI liderleri, Batı'nın güvenliğine yönelik uzun vadeli en büyük tehdidi oluşturanın Çin olduğunu söyledi. Pekin, milyarlarca dolarlık ileri teknolojiyi yağmalayan, seçimleri etkilemeye çalışan ve akademiye sızan geniş, gizli bir ekonomik ve siyasi saldırı yürütmekle suçlandı.

MI5'in genel müdürü Ken McCallum, Rus işgaline karşı ABD ve İngiltere’nin Ukrayna'yı desteklediğini ancak başka bir büyük tehdidin ortaya çıktığını söyledi. McCallum, “Karşılaştığımız en oyunun kurallarını değiştiren zorluk, giderek otoriterleşen Çin Komünist partisinden geliyor. Tüm dünyaya gizlice baskı uyguluyor... Bunu konuşmamız gerek. Harekete geçmemiz gerekiyor” dedi.

FBI başkanı Wray ise, Çin'in Tayvan topraklarını ele geçirmesi durumunda, dünyanın en korkunç savaşlardan birine şahitlik edeceğini söyledi.

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