Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, adını 'Abdülhamid Han' olarak açıkladığı Türkiye'nin 4'üncü sondaj gemisinde çalışmalar Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Taşucu Limanı'nda devam ediyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Gemimiz Ağustos'un ilk yarısında göreve başlayacak, ilk görev yeri muhtemelen Akdeniz olacak" dedi. Mavi Vatan'da göreve hazırlanan Abdülhamid Han sondaj gemisinde yürütülen çalışmalarda son aşamaya gelindi.

Abdülhamid Han, Türkiye'nin hidrokarbon arama çalışmalarına katılacak dördüncü sondaj gemisi olmasıyla dikkat çekiyor.

YUNANİSTAN’DA ABDÜLHAMİD HAN GÜNDEM OLDU

Yunanistan basınından gazeteler, Abdulhamid Han’ın sondaj gemisiyle ilgili gelişmeleri okurlarına aktardı. Kathimerini gazetesi, Ankara'nın ağustos ayında sondaj planladığına ilişkin habere yer verdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Gemimiz Ağustos'un ilk yarısında göreve başlayacak, ilk görev yeri muhtemelen Akdeniz olacak" dedi.

‘FAALİYET ALANI MUHTEMELEN AKDENİZ OLACAK’

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in, geminin çalışma bölgesine ilişkin kararın henüz verilmediğine ilişkin ifadeleri anımsatıldı. Söz konusu sondaj kulesinin, yakında çalışmalarına başlayacağı belirtilerek, "Faaliyet alanı muhtemelen Akdeniz olacak." denildi.

HİDROKARBON ORTAKLIĞI SENARYOSU

Abdülhamid Han gemisinin özelliklerinin de paylaşıldığı haberde, Libya merkezli hidrokarbon araştırma şirketi ile iş birliği senaryolarının konuşulduğu belirtildi.



‘DOĞU AKDENİZ’DE BİR MEYDAN OKUMANIN HABERCİSİ’

Proto Thema gazetesi, "Ağustos başında Türk sondaj kulesi 'Abdülhamid Han' geliyor" başlıklı haberinde, geminin dünyada 7'nci nesil beş gemiden biri olduğu ayrıntısı aktarıldı.

Haberde, "Türkiye'nin termometreyi tekrar yükseltmesi bekleniyor, bu da Doğu Akdeniz'de bir meydan okumanın habercisi." ifadesi kullanıldı.

Skai televizyonu da Türkiye'nin ağustos ayında Doğu Akdeniz'de sondaj çalışmaları yürüteceğini duyurdu. Yeni sondaj gemisinin ilk sondaj sahasının Doğu Akdeniz olmasının beklendiği ifade edildi.

Türkiye'nin, kendi münhasır ekonomik bölgesinde yürüttüğü faaliyetleri hedef alan medya kuruluşu, "Ankara'dan Doğu Akdeniz'de provokasyon" şeklinde bir ifadeye imza attı.

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