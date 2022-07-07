Türkiye Gazetesi

İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, ülkesinin resmi haber ajansı TT'ye yaptığı açıklamada, İsveç'in Sol Parti milletvekillerinin PKK, YPG, YPJ'yi simgeleyen bez parçalarıyla fotoğraf çektirmelerini eleştirdi.

PKK'nın terör örgütü olduğunu ifade eden Andersson, terör örgütünün paçavrasını kastederek "PKK sadece İsveç'in değil AB'nin de terör örgütleri listesinde. Bu bayrakla poz vermek aşırı derecede uygunsuz." diye konuştu.

PKK'NIN ELİNDE BİRÇOK MASUMUN KANI OLDUĞUNA DİKKAT ÇEKTİ

İsveç Adalet ve İçişleri Bakanı Morgan Johansson da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, PKK'nın elinde çok sayıda masumun kanı olduğuna işaret ederek "PKK daha 1984 yılında Olof Palme hükümeti tarafından terör örgütü olarak tanındı." ifadelerini kullandı.

Sol Parti milletvekillerinin görüntülerini "kabul edilemez" olarak nitelendiren Johansson, partiye PKK eylemlerini bırakma çağrısında da bulundu.



İsveç Dışişleri Bakanından Sol Parti'ye PKK tepkisi: Kabul edilemez İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, 'Almedalen Politika Forumu'nda terör örgüt PKK'yı simgeleyen paçavralarını açıp propagandasını yapan Sol Partiye sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile tepki gösterdi.

İsveç ve Finlandiya NATO için imzayı attı İttifak’a katılmak için Brüksel’de ilk imzaları atan İsveç ve Finlandiya dışişleri bakanları “Katılım için Türkiye’nin rızasını alacağız” dedi.