Türkiye Gazetesi

Dünyada yayılmayı sürdüren maymun çiçeği virüsü konusunda endişeler devam ederken, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yeni bir açıklama yaptı. Örgütten yapılan yazılı açıklamada, 1 Ocak'tan 4 Temmuz'a kadar maymun çiçeğinin epidemik ve epidemik olmadığı ülkelerdeki yayılımına ait veriler güncellendi.

3 CAN KAYBI DOĞRULANDI

Açıklamada, DSÖ'nün 5 bölgesindeki 59 ülkeden merkeze gönderilen 6 bin 27 vaka ile beraber maymun çiçeği kaynaklı 3 can kaybının doğrulandığı kaydedildi.

Artan vakaların birçok ülkede panik oluşturması üzerine DSÖ, bundan sonra 2 haftada bir maymun çiçeği vakalarına dair güncelleme yapacağını duyurdu.

TEST İLE BELİRLENMESİ HALA ZOR

DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, dünkü basın toplantısında maymun çiçeği vakalarının test ile belirlenmesinde hala birtakım zorluklar yaşandığını, bu yüzden önemli sayıda vakaların kayıtlara resmen geçemediğini belirtmişti.

Ghebreyesus, virüsün Afrika'da da yayıldığına dikkati çekerek kıta genelinde bugüne kadar virüsün hiç etkili olmadığı bölgelerde yeni vakaların tespit edildiğini vurgulamıştı.

Türkiye’de de görülmüştü… Bilim insanları uyardı: Maymun çiçeği virüsü en az 50 kez mutasyona uğradı Portekizli araştırmacılar tarafından yürütülen ve Nature Medicine dergisinde yayımlanan bir araştırmaya göre; ABD, Avrupa ve Birleşik Krallık'ta yayılan maymun çiçeği virüsü şaşırtıcı derecede hızlı mutasyona uğruyor. Yapılan yeni çalışma, virüsün genetik yapısına derinlemesine bir bakış sunuyor.

Maymun çiçeği vakaları Avrupa’da son iki haftada 3’e katlandı Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge, Avrupa bölgesinde son 3 haftada maymun çiçeği vakalarının 3 kart arttığı belirtti. Kluge, vaka sayısının en az 4 bin 500'e yükseldiğini bildirdi.

Çiçek aşısı, maymun çiçeği virüsünü önlemede yüzde 85 etkili Türkiye’de ilk maymun çiçeği vakasının tespit edildiğini dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı. Vakanın tespit edilmesinin ardından endişeler arttı. Peki, maymun çiçeği virüsünden korunma yolları neler, aşısı var mı? Maymun çiçeği hastalığının bilinen özgü bir tedavisi olmadığını belirten Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Reşit Mıstık, ancak 1980'li yıllardan bu yana çiçek aşısı olanların bu hastalıktan korunma oranının yüzde 85 olduğunu söyledi.