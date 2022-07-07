Türkiye Gazetesi

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, bu yıl 26'ncısı düzenlenen Economist Konferansı çerçevesinde katıldığı söyleşide dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Yunanistan'ın, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) perspektifini destekleyen tek ülke olduğunu ileri sürerek Yunanistan ve Türkiye'nin en iyi dostlar olmaması için bir sebep olmadığını söyledi.

Türkiye ile iyi ilişkilerin Yunanistan için çok önemli olduğunu dile getiren Dendias, "Ancak Türkiye ile iyi ilişkiler, dünyanın diğer ülkeleri gibi çok sağlam bir temele sahip olmalı. Bu sağlam temel nedir? Çok açık. Uluslararası hukuk, uluslararası deniz hukuku, insan hakları, kadın hakları, karşılıklı saygı ve hoşgörüdür." şeklinde değerlendirme yaptı.

Dendias, Yunanistan'ın son otuz yıldır, Türkiye'nin bu fikirler bütününe ve AB'ye yakınlaşacağını umduğunu kaydederek, "Yunanistan Türkiye'nin (AB üyeliğine ilişkin) bu arzusunu destekleyen tek ülkedir. Hala Türkiye'yi destekliyor." dedi.

Yunanistan'ın tüm konularda uluslararası hukuk temelinde hareket ettiğini öne süren Dendias, Türkiye'nin de bu şekilde davranması halinde Yunanistan ve Türkiye'yi bölgede parlak bir geleceğin beklediğini ancak bunun biraz zaman alabileceğini savundu.

Dendias, Türkiye ve Yunanistan'ın mevcut sorunları farklı yöntemlerle çözmeye çalıştığı için ortak bir çözüme ulaşamadığını savunarak, "Yunanistan ve Türkiye'nin en iyi dostlar olmaması için bir sebep yok. Ancak Türkiye uluslararası hukuk ve uluslararası deniz hukukunu kabul etmeli." şeklinde konuştu.

Yunan'ın Abdulhamid Han korkusu: Doğu Akdeniz'de meydan okumanın habercisi Türkiye’nin filosuna kattığı dünyadaki 5 gemiden biri olan Türkiye'nin 4'üncü sondaj gemisini Yunanistan merkezli medya kuruluşlarında da gündem oldu. Yayında Sondaj gemisinin görev yerinin Akdeniz olabileceğine işaret etti. Haberlerde, "Doğu Akdeniz'de bir meydan okumanın habercisi" denildi.

Yunan Albay'dan Bayraktar itirafı: 'Hepsi boşuna! Türkiye ile rekabet edemeyiz’ ​Türkiye’nin yerli ve milli savunma sanayi hamlesiyle geliştirmeye devam ettiği ürünler tüm dünyanın dikkatini çekiyor. Özellikle İHA (insansız hava aracı) ve SİHA’lar (silahlı insansız hava aracı) takdir topluyor. Dosta güven, düşmana korku salan silahlar bir ülkenin daha gündeminde. Yunan Albay, İHA ve SİHA’lara dikkat çekerek “Türkiye ile rekabet edemeyiz” dedi.