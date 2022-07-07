Türkiye Gazetesi

Dünyayı saran gıda krizi sebebiyle yeterince mal bulunamadığı için Avrupa’da marketlerde raflar boşaldı, olan gıda ürünlerinin de fiyatı çok arttı. Bir blok kaşar peynirin bile fiyatının kayda değer rakamlara çıkması üzerine İngiltere’de marketler peyniri elektronik eşyalarda olduğu gibi güvenlik kilidi takarak satmaya başladı.

İnsanların artık temel ihtiyaç malzemelerini bile çalmaya başladıklarını belirten market sahipleri, hırsızlık vakalarındaki patlama üzerine bu uygulamaya mecbur kaldıklarını ifade ettiler. Kaşar peynirine Wolverhampton'daki Aldi mağazalarında güvenlik kilidi takılırken yakındaki bir Co-op'ta da kuzu pirzolaları güvenli plastik kutulara yerleştirildi.



Süpermarket zinciri Tesco’da da Güney Londra'daki Streatham'da bebek mamalarına hırsızlık önleyici cihazlar yerleştirildi. Gıda yoksulluğu konusunda araştırmalarıyla tanınan Dr. Sinéad Furey, insanların yiyecek ürünlerini çalar hale gelmelerinin meseleye siyasi bir çözüm bulunması gereğinin delili olduğunu söyledi.



Putin'den gıda kriziyle ilgili dünyaya acil çağrı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, gıda piyasalarındaki durumun trajik hale gelmemesi için önlemlerin alınması gerektiğini belirtti.

Gıda krizinin patlak verdiği dönemde olacak iş mi? 500 dönüm buğday 15 dakikada küle döndü Tüm dünyada buğday krizi patlak vermişken, Tekirdağ’dan gelen kötü haber herkesi üzdü. Tekirdağ’ın Çorlu ilçesi ile İstanbul’un Silivri ilçesi sınırlarında bulunan bir buğday tarlasında çıkan yangın rüzgarın etkisiyle 15 dakikada 500 dönüm biçilmemiş buğdayı küle çevirdi. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülürken binlerce tonluk buğday kül oldu.