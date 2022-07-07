Türkiye Gazetesi

Nişan duyurusu kraliyet ailesi için sürpriz olsa da Kraliçe Ranya Instagram hesabından duygusal bir mesaj yayımlamayı ihmal etmedi: “Tebrikler canım İman'ım. Gülüşün benim için doğduğun günden beri daima hissettiğim bir aşk armağanı oldu. Sana ve Jameel'e sevgi ve kahkaha dolu bir hayat diliyorum.”

Ranya ayrıca nişanlı çiftin birlikte çekilmiş fotoğrafını yayımladı. Daha sonra kraliyet ailesi de bir mesaj yayımlayarak çifti tebrik etti. Sporculuk da yapan İman, 2014 yılında Amman’daki Uluslararası Akademi’den mezun oldu ve Washington'da ağabeyi Veliaht Prens Hüseyin'in uluslararası tarih alanında uzmanlaştığı Georgetown Üniversitesi'nde okudu.

Prenses İman’dan iki yaş büyük olan Venezuela doğumlu Jameel, finans kurumu Venture Capital’ın ortağı ve yöneticilerinden biri. Çiftin ne kadar zamandır birlikte oldukları bilinmiyor.

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