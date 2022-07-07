Türkiye Gazetesi

Yunanistan ABD’nin F16 kararı sonrası açıklama yaptı. SKAI FM radyosuna konuşan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye-Yunanistan ilişkilerine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yunan iç politikası hakkında da değerlendirmelerde bulunan Miçotakis, erken seçim düşünmediğini belirterek dört yıllık görev süresini tamamlamak istediğini ifade etti.

“TÜRKİYE’NİN İKİ YOLU VAR”

İktidara geldikten sonra Türkiye ile ilişkileri değerlendiren Miçotakis, Ankara’nın önünde iki yol olduğunu ileri sürdü. Miçotakis, "Türkiye eğer Avrupa'yla yakınlaşmak istiyorsa, sadece tansiyonu düşürmesi yetmez, aynı zamanda Avrupa ülkelerinin egemenlikleri ve egemenlik haklarından şüphe etmeyi de bırakmalı. Eğer diğer yolu seçerse Avrupa perspektifinden daha da uzaklaşmış olacak ve tabii ki bunun AB-Türkiye ilişkilerine sonuçları olacaktır." diye konuştu.

MİÇOTAKİS’TEN TÜRKİYE AÇIKLAMASI

Türk-Yunan ilişkilerinde 2020 yılının yaz dönemindekine benzer bir gerginliğin bu yaz yaşanmasını beklemediğini belirten Miçotakis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile martta gerçekleştirdiği görüşmenin de olumlu bir atmosferde geçtiğini hatırlattı. Miçotakis, "Türkiye, Yunanistan'ın egemenliğinden şüphe etmeye devam ettiği sürece, Türk-Yunan ilişkilerinde herhangi bir iyileşme olması mümkün değil." dedi.

“TÜRKİYE İSTİKRARSIZLIK KAYNAĞI”

ABD ziyaretine de değinen Miçotakis, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Türkiye'nin ABD'den F-16 satın almasına olumlu yaklaşımına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Her kim Yunanistan'ın ABD'nin Türkiye'ye silah satışını sonsuza dek engelleyebileceğini düşünüyorsa, bence gerçek güçler dengesini tamamen anlamamaktadır. Bence neyi başardık? Özellikle ABD Kongresine, şu an NATO'nun güneydoğu kanadında istikrarsızlık kaynağı olan NATO üyesi bir ülkeye silah satışının, ABD'nin kendi çıkarları doğrultusunda olmadığını anlatmayı (başardık)."

“KONGRE TÜRKİYE’YE SİLAH SATIŞINDA İSTEKLİ DEĞİL”

Miçotakis, bu noktadan sonra ABD'nin silah satışına ilişkin kararlarının son derece karmaşık, uzun vadeli ve bürokratik sürece bağlı olduğunu, Türkiye'nin davranışlarını değiştirmemesi halinde Kongrenin şu an Türkiye'ye silah satışına istekli olmadığını ileri sürdü. Yunanistan'ın uluslararası arenada izole edilmiş bir Türkiye arzulamadığını belirten Miçotakis, Türkiye ve Yunanistan'ın çok iyi dost olmaması için bir neden olmadığını kaydetti. Miçotakis, Yunanistan'ın Avrupa ile Türkiye arasında bir köprü olabileceğini savunarak, "Ancak bu bize bağlı değil, Türkiye'ye bağlı." dedi.

Yunan medyasında F-16 hazımsızlığı! Bakan Çavuşoğlu'nun sözlerini çarpıttılar Son dönemde aldığı kararlar ve attığı adımlar ile Ankara-Atina hattının gerilmesine neden olan Yunanistan'da Türkiye hazımsızlığı sürüyor. Türkiye'yi sürekli Batı'ya şikayet eden ve provoke edici hamleler atan Yunanistan'ın gündemi bu kez F-16'lar. ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışı konusunda yeşil ışık yakması sonrası harekete geçen Yunan basını, dün Bakan Çavuşoğlu'nun konu ile ilgili yaptığı açıklamaları çarpıttı.