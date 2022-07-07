Türkiye Gazetesi

Hollanda'da, Kasım 2021'de ilk yapay kalp nakledilen hasta, ameliyatın ardından 8 ay sonra öldü. Utrecht Üniversitesi Hastanesinden yapılan açıklamada ismi belirtilmeyen 54 yaşındaki erkek hastanın, Haziran 2022'de hayatını kaybettiği bildirildi.

ŞOKE EDİCİ BULUNDU

Kasım 2021'deki ameliyatla yapay kalp sahibi olan ilk hastanın ölümünün şoke edici olduğu kaydedilen açıklamada, ölüm sebebinin araştırıldığı aktarıldı. Yapay kalp çalışmalarına sunduğu katkı sebebiyle hayatını kaybeden hastaya minnet duyulduğu ifade edilerek, söz konusu kişinin yakınlarına başsağlığı dilendi.

ÖLÜMÜ ARAŞTIRILACAK

Hollanda kamu yayın kurumu NOS'un aktardığına göre yapay kalp üreticisi Carmat firması, ölümün araştırılması için Hollanda Sağlık Bakımı ve Gençlik Müfettişliğine başvurdu. Fransız firmanın, 2013'ten bu yana, tedavi şansı kalmayan hastalar için yapay kalp ürettiği belirtildi.

İLK 4 HASTA 164 GÜN SONRA ÖLMÜŞTÜ

Dünyada yapay kalp nakledilen ilk dört hastanın, ameliyattan sonra ortalama 164 gün yaşadığına değinilen haberde, bu sürenin daha sonra ortalama 216 güne çıktığı bildirildi. Haberde, Hollandalı hastanın yapay kalp nakli ameliyatından 240 gün sonra ölmesinin beklenmeyen bir şey olmadığına dikkat çekildi.

Hollanda'nın yanı sıra ABD, Fransa, Çek Cumhuriyeti, Danimarka ve Kazakistan'da da yapay kalp nakli ameliyatları yapıldığı belirtildi.

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