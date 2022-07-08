Türkiye Gazetesi

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ‘görevimin başındayım’ dedikten 24 saat sonra baskılara dayanamadı istifa etti. 50’yi aşkın hükûmet görevlisinin istifası sonrası büyük bir baskı altında kalan Johnson, Başbakanlık Ofisi 10 Numara önünde basın mensuplarının karşısına çıktı. İktidardaki Muhafazakâr Parti liderliğinden istifa ettiğini açıklayan Johnson “Yeni lider görevine başlayana kadar, görevime devam edeceğim. Benimle birlikte olan aileme, arkadaşlarıma ve İngiliz halkına teşekkür ederim” dedi.

YERİNE KİM GELECEK?

İngiliz basını Johson’ın yerine gelebilecek isimleri yazdı.

> Maliye Bakanı Rishi Sunak doğal mirasçı olarak görülüyordu. ABD yeşil kartına sahip olduğu ortaya çıkan ve karısının vergi skandalı yüzünden zor günler geçiren Sunak hâlâ eleştiri oklarının hedefinde.

> İngiliz kulislerinde Rishi Sunak sonrası konuşulan ilk isim milletvekili Steve Baker. Adaylığını açıklayan 51 yaşındaki Baker, önde gelen Brexit yanlılarından biri. Eski başbakan Theresa May’in görevi bırakmasında büyük rolü olmuştu. Baker, seçimi kazanırsa Johnson’ın yeşil politikalarının çoğunu iptal edeceğini duyurdu.

> Muhafazakâr Parti mensubu 49 yaşındaki Penny Mordaunt, son zamanlarda popülaritesi artan isimlerden. Hükûmete yaptığı sert eleştirilerle dikkat çeken Mordaunt’ın yoğun liderlik hırsına sahip olduğu konuşuluyor.

> Eylül ayından bu yana Dışişleri Bakanı olarak görev yapan Liz Truss hem parti hem de kabine içinde sağlam bir yere sahip. Truss, Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı savaşta İngiltere adına önemli bir rol oynadı.

> Savunma Bakanı olarak görev yapan Ben Wallace, özellikle Ukrayna savaşının başlaması ile yıldızı parlayan isimlerden.

> Kabinede istifasını sunan ilk isim olan Sağlık Bakanı Sajid Javid, 2019 yılında Muhafazakâr Parti liderliği için aday olmuştu. Pakistan asıllı Javid, ülkenin ilk Müslüman bakanı.

> Johnson’a ‘güvenini kaybettiğini’ söyleyerek istifa eden Maliye Bakanı Sunak’ın yerine getirilen Nadhim Zahawi’nin de ismi başbakanlık için geçiyor. Zahawi, parti skanda-

lında Başbakan Johnson’ı savunsa da aylardır liderlik için hazırlandığı öne sürülüyor.

> Muhafazakâr Parti’nin en ılımlı isimlerinden birisi Tom Tugendhat. Dışişleri Bakanlığı’nda Dış İlişkiler Komitesi Başkanı olarak görev yapıyor. Tugendhat, görev yaptığı süre boyunca Johnson’ı sert sözlerle eleştirdi.

> 2010-2018 yılları arasında Sağlık Bakanı olarak görev yapan Jeremy Hunt’ın ismi adaylar arasında geçiyor. Hunt, 2019 yılında yapılan seçimlerde Johnson’a son turda yenilmiş ve liderliği kaptırmıştı.

> Johnson hükûmetinde daha önce Dışişleri Bakanı olarak da görev yapan Başbakan Yardımcısı ve Adalet Bakanı Dominik Raab 2019 yılında Muhafazakâr Parti seçimlerinde altıncı sırada yer almıştı. Raab’ın yeniden aday olabileceği belirtiliyor.

NEDEN İSTİFA ETTİ?

Johnson, Başbakanlık Ofisi 10 Numara’da Covid-19 salgını sırasında karantina kurallarını ihlal eden partiler düzenlenmesi nedeniyle eleştiri ve istifa baskısı altındaydı. Bu partilerden biri sebebiyle para cezası da alan Johnson, kendi partisinin bazı milletvekilleri ve muhalefet tarafından parlamentoya yalan söylemekle suçlanmıştı. Lideri olduğu Muhafazakâr Parti içinde 6 Haziran’da güven oylamasına gidilmiş ancak Johnson 148’e karşı 211 oyla kazanmıştı. Parti içindeki güven oylamasını büyük fire vererek kazansa da Johnson’ın siyasi geleceğinin tehlikede olduğu yorumları yapılmıştı.

İngiliz medyası: İngiltere Başbakanı Johnson istifa ediyor İngiliz medyası, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un istifa edeceğini duyurdu.

İngiltere’de istifa depremi: Sağlık Bakanı Javid ile Maliye Bakanı Sunak peş peşe istifa etti İngiltere art arda gelen istifa haberleriyle sarsıldı. İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid ve Maliye Bakanı Rishi Sunak, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a güven duymadıklarını ve hükümetin düzgün bir şekilde yönetilmesini beklediklerini dile getirerek görevlerinden ayrıldı.