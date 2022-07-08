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Japonya Eski Başbakanı hayatını kaybetti
08.07.2022 - 11:51 | Son Güncelleme: 08.07.2022 - 12:00
Türkiye Gazetesi
Japonya’nın eski Başbakanı Shinzo Abe, seçim konuşması yaptığı Nara şehrinde uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
Etiketler : son dakika,
882129 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/882129.aspx
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