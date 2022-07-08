Türkiye Gazetesi

ABD’de George Floyd’un polis tarafından nefessiz kalarak ölmesi uzun süre dünyanın gündeminde yerini almıştı. ABD’nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde 25 Mayıs 2020’de siyahi George Floyd’u gözaltına aldığı sırada boynuna baskı yaparak ölümüne neden olan eski polis memuru Derek Chauvin, Federal mahkemede görülen davada Hakim, eski polis memuru Floyd'u insan haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle suçlu buldu.

245 AY HAPİS CEZASINA MAHKUM EDİLDİ

Eski Polis memuru Derek Chauvin, 245 ay hapis cezasına mahkum edildi ve federal cezaevine nakledilecek. Davada söz alan George Floyd’un kardeşi, Chauvin’e ömür boyu hapis cezası verilmesini talep etti.

2020 yılı Mayıs ayında diziyle boğazına bastırarak George Floyd’un nefessiz kalmasına ve ölümüne yol açan Derek Chauvin, 22,5 yıl hapis cezası almıştı.

George Floyd’u öldüren polisin hapishanede ilk fotoğrafları yayımlandı George Floyd’u öldüren eski polis memuru Derek Chauvin'in hapishanedeki ilk fotoğrafları yayımlandı.

ABD'deki George Floyd cinayetinde karar açıklandı! ABD'nin Minnesota eyaletinde görülen davada eski polis memuru Derek Chauvin'i, siyahi George Floyd'un gözaltına alınması sırasında dizini ensesine basarak ölümüne neden olmak suçundan 22,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.