Türkiye Gazetesi

Avustralya'da şaşırtan olay. Buğday tarlasında yolunu kaybeden yavru bir fok bulundu. Ty Kayden adlı Güney Avustralyalı çiftçi, talihsiz hayvandan komşusunun bugün kendisini aramasıyla haberdar olduğunu söyleyerek şöyle konuştu: “Gelip şuna bir bakman gerekiyor' dedi. Yolda yavru inek olduğunu söylediğini sandım. ‘Hayır, yavru fok' cevabını verdi” dedi.

"HAYATTA KALDIĞI İÇİN ŞANSLI"

En yakın fok kolonisinin kıyıdan 80 kilometre uzakta olduğunu söyleyen Kayden, ailesinin 60 yılı aşkın bir süredir bölgede çiftçilik yaptığını ve daha önce hiç bu kadar iç iç kesime gelen bir fok görmediklerini kaydetti. Bölgede tilkilerin fazlalığına dikkat çeken Kayden, "Fok hayatta kaldığı için şanslı" ifadelerini kullandı. Çiftçi foku alıp kıyıya götürdüğünü söyleyerek “Şansa gelgit fazlaydı ve fok suya karıştı. Umarım biraz balık bulur ve hayatta kalır” dedi.

18 AYLIK BİR BEBEK

Avustralya Deniz Yaban Hayatı Araştırma Kurtarma Örgütü'nden Aaron Machado, hayvanın 18 aylık uzun burunlu Yeni Zelanda kürklü foku (longnose New Zealand fur seal) olduğunu bildirdi.

Avustralya'dan Ukrayna'ya askeri yardım sözü Ukrayna'nın yardım çağrılarına bir ülkeden daha karşılık geldi. Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yaptığı ziyarette daha fazla askeri yardımda bulunma sözü verdi.