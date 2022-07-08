Türkiye Gazetesi

İnsanlar evlilik teklif ederken akla hayale gelmedik yollara başvurabiliyor. Brezilyalı genç ise yaptığıyla bu konuya bambaşka bir boyut kattı. Rio de Janeiro’da oturan Marcos Veloso, iki polis memurunu oyununa ortak etmek üzere ikna etti. Polisler, sevgililerin birlikte aldıkları arabanın çalıntı olduğunu ifade etti ve gençten arabanın evraklarını teslim etmelerini istedi.

SIRA DIŞI EVLİLİK TEKLİFİ

Bu sırada da adamı tutukladılar ve ellerini kelepçelediler. Sorgulama ve yaşananlar sebebiyle büyük üzüntü yaşayan Shirley Mclaynee biraz önce birlikte oturdukları kafeteryaya giderek eşyalarını alıp geldi. Çıkışta Veloso diz çökerek evlilik teklifinde bulundu.

Yaşadığı şoku atlatan McLaynee’nin teklifi kabul etmesiyle olay tatlıya bağlandı. Veloso, “Sıra dışı bir evlilik teklifinde bubunmak istiyordum. Sanırım başardım” dedi ve kendisini kırmayan polis memurlarına teşekkür etti.



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