Türkiye Gazetesi

Moskova'nın Krasnoselsky bölge konseyinde milletvekili ve avukat olan Alexei Gorinov, Rus ordusu hakkında ‘bilerek yanlış bilgi yaymak’ suçlamasıyla Nisan ayında tutuklandı. Yetkililere göre Gorinov suç olarak gösterilen sözlerini bir toplantıda söyledi. YouTube’da da yayınlanan videoya göre Gorinov, “Sivil toplumun tüm çabası, savaşı durdurmaya ve Rus birliklerini Ukrayna topraklarından geri çekmeye yönelik olmalı.” diyor.

Gorinov'a yönelik suçlamalar da Rusya’nın işgale başlamasından bu yana yürürlüğe giren yeni yasa kapsamında yer alıyor. Gorinov'a verilen yedi yıllık hapis cezası, şu anda Rusya’da bile oldukça sert olarak algılanabiliyor. The Guardian gazetesinin haberine göre, Rus yetkililer Ukrayna işgalinin başından bu yana sivil toplum örgütleri ve muhalefet üzerinde benzeri görülmemiş bir baskıya girişti.

RUSYA'DA CEZA ALANLARIN SAYISI ARTIYOR

İnsan Hakları İzleme Örgütü Avrupa ve Orta Asya'dan sorumlu müdür yardımcısı Tanya Lokshina, "Bu, açıkça halkı korkutmayı amaçlayan siyasi güdümlü bir karardır" dedi. Ülke çapındaki davaları takip eden bir insan hakları grubuna göre, en az 50 kişi ordu hakkında ‘bilerek yanlış bilgi yaymak’ nedeniyle uzun süreli hapis veya yüksek para cezalarıyla karşı karşıya kalırken, yaklaşık 2 bin kişi savaşı eleştirdikleri için daha küçük para cezalarına çarptırıldı.

(Foto: AP)

Duruşmalar boyunca Gorinov, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline karşı kararlı muhalefetini sürdürdü. Cuma günü cam sanık bölmesinde iken bile ‘Bu savaşa hala ihtiyacın var mı?’ yazılı bir pankart tuttu. Perşembe günü yaptığı konuşmada Gorinov, masum olduğunu söyleyerek Rus anayasası kapsamındaki ifade özgürlüğü haklarına işaret etti ve Ukrayna işgalini eleştirdi.

Gorinov, "Savaş, nasıl adlandırırsanız adlandırın, en son, en kirli, aşağılık, insan unvanına yakışmayan şeydir. Rusya'nın 20. yüzyılda savaş sınırlarını aştığını sanıyordum. Ancak hediyemiz Bucha, Irpin ve Hostomel. Bu isimler size bir şey ifade ediyor mu?” dedi. Bucha, Irpin ve Hostomel’den söz ederek, Rus askerlerinin savaş suçu işlediği söylenen Kiev dışındaki üç şehre atıfta bulundu.

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